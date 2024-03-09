Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de tefecilik soruşturmasında bir şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 14:15 Güncelleme: 09.03.2024 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de tefecilik soruşturmasında bir şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 kişinin, kazanç elde etmek amacıyla baskı, cebir ve şiddet yoluyla zorla senet imzalatarak borçlandırdıkları mağdurların gayrimenkulleri ile araçlarını üzerlerine geçirdikleri, paralarını aldıkları ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Seyitgazi, Odunpazarı, Tepebaşı ve Mahmudiye İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince düzenlenen "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt" adlı operasyonda, senetle borç para verdikleri, cebir ve şiddetle alacaklarını katladıkları, mağdurların gayrimenkulleri ile araçlarını üzerlerine geçirerek tefecilik yaptıkları tespit edilen 7 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, balistik yelek, 5 tabanca, 6 otomatik av tüfeği, 9 şarjör, 236 fişek, mağdurların imzaları bulunan 81 senet, sahte dövizler, noter mühürlü 50 boş belge, suçtan elde edildiği değerlendirilen 93 bin lira ele geçirildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca "tefecilik ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında jandarmada işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne kız katili tanımıyordu! Anneyi ağır yaraladı! İlayda'yı öldürdü!
        Anne kız katili tanımıyordu! Anneyi ağır yaraladı! İlayda'yı öldürdü!
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'One minute' hatırlatması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'One minute' hatırlatması
        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        O anlar kamerada! Kuzey Marmara'da hız yapmıştı! Cezası belli oldu!
        O anlar kamerada! Kuzey Marmara'da hız yapmıştı! Cezası belli oldu!
        8 Mart mesajı
        8 Mart mesajı
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        Babasının anma törenine davet edilmedi
        Babasının anma törenine davet edilmedi
        Kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği' bulundu...
        Kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği' bulundu...
        ABD'de havadaki uçağın tekeri koptu
        ABD'de havadaki uçağın tekeri koptu
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Anadolu Tarım İşletmesinde bu yıl 2 bin 200 kuzu doğumu bekleniyor
        Anadolu Tarım İşletmesinde bu yıl 2 bin 200 kuzu doğumu bekleniyor
        İl Sağlık Müdürü Bildirici'den ramazan ayında dengeli beslenme önerileri
        İl Sağlık Müdürü Bildirici'den ramazan ayında dengeli beslenme önerileri
        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu'nda açıklama:
        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu'nda açıklama:
        Özgür Özel: Bir ifadeyi, CHP'li belediyelere mal etmek üzerinden bir çaba i...
        Özgür Özel: Bir ifadeyi, CHP'li belediyelere mal etmek üzerinden bir çaba i...
        Hatipoğlu: "Beni çekmeye çalıştıkları çukurun içinde olmayacağım"
        Hatipoğlu: "Beni çekmeye çalıştıkları çukurun içinde olmayacağım"
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Eskişehir Halk Buluşması'nda konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Eskişehir Halk Buluşması'nda konuştu: