Eskişehir'de tefecilik soruşturmasında bir şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 kişinin, kazanç elde etmek amacıyla baskı, cebir ve şiddet yoluyla zorla senet imzalatarak borçlandırdıkları mağdurların gayrimenkulleri ile araçlarını üzerlerine geçirdikleri, paralarını aldıkları ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Seyitgazi, Odunpazarı, Tepebaşı ve Mahmudiye İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince düzenlenen "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt" adlı operasyonda, senetle borç para verdikleri, cebir ve şiddetle alacaklarını katladıkları, mağdurların gayrimenkulleri ile araçlarını üzerlerine geçirerek tefecilik yaptıkları tespit edilen 7 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, balistik yelek, 5 tabanca, 6 otomatik av tüfeği, 9 şarjör, 236 fişek, mağdurların imzaları bulunan 81 senet, sahte dövizler, noter mühürlü 50 boş belge, suçtan elde edildiği değerlendirilen 93 bin lira ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca "tefecilik ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında jandarmada işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.