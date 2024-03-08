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        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Eskişehir Halk Buluşması'nda konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'de kadın hakları mücadelesi çok önemli inişler ve çıkışlar yaşıyor. Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkelerinden kiminden 40 yıl evvel, kiminden 30 yıl evvel Atatürk'ün büyük vizyonu ve güveniyle, her birisi teker teker bunu hak ederek Türk kadını, seçme ve seçilme hakkını bütün gelişmiş ülkelerden önce aldı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 16:59 Güncelleme: 08.03.2024 - 17:28
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        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Eskişehir Halk Buluşması'nda konuştu:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'de kadın hakları mücadelesi çok önemli inişler ve çıkışlar yaşıyor. Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkelerinden kiminden 40 yıl evvel, kiminden 30 yıl evvel Atatürk'ün büyük vizyonu ve güveniyle, her birisi teker teker bunu hak ederek Türk kadını, seçme ve seçilme hakkını bütün gelişmiş ülkelerden önce aldı." dedi.

        Özel, partisince Odunpazarı Meydanı'nda düzenlenen Eskişehir Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, seçime 23 gün kaldığını, Eskişehir'de bir cumhuriyet kadınının Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu söyledi.

        Eskişehir ile gurur duyduklarını belirten Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in bozkırın ortasında cennet oluşturduğunu anlattı.

        Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, şunları dile getirdi:

        "Türkiye'de kadın hakları mücadelesi çok önemli inişler ve çıkışlar yaşıyor. Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkelerinden kiminden 40 yıl evvel, kiminden 30 yıl evvel Atatürk'ün büyük vizyonu ve güveniyle, her birisi teker teker bunu hak ederek Türk kadını, seçme ve seçilme hakkını bütün gelişmiş ülkelerden önce aldı. Türkiye Cumhuriyeti, genç cumhuriyet, kadınlar için çok önemli kazanımları, hem miras hukukunu hem nafaka hakkını hem de kadınlarla ilgili pek çok eşitlikçi düzenlemeyi hayata geçirdi."

        Hükümeti eleştiren Özel, "Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde hep birlikte Eskişehir'den haykırıyoruz. Medeni Kanun'a dokundurtmayız. Kadınların haklarına dokundurtmayız. Kadın demek cumhuriyet demektir, kadın demek Atatürk devrimleri demektir." şeklinde konuştu.

        - "Bu güzel cumhuriyet kentinde seçimlerde bir rekor bekliyorum"

        Özel, AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu'na eleştirilerde bulunarak, şunları kaydetti:

        "Eskişehir dürüstleri sever, Yılmaz Hoca gibi. Eskişehir çalışkanları sever, Yılmaz Hoca gibi. Eskişehir kavga edenleri değil hizmet edenleri sever. Bakıyorum önüne gelenle kavga ediyor. Ayşe Hanım gibi hanımefendi, hizmet odaklı, çalışma odaklı birisiyle her gün kavga etmek istiyor. Allah muhafaza bu gelse Eskişehir'deki barış ortamını, huzur ortamını, refah ortamını bozar. Allah muhafaza gelse her gün bir belediye başkanıyla, birileriyle kavga eder. Kendini düşüneni değil kentini düşüneni, Ayşe Ünlüce'yi 31 Mart'ta büyükşehir belediye başkanı yapacağız."

        Türkiye'nin en mutlu gençlerinin Eskişehir'de yaşadığını anlatan Özel, "Türkiye'de 4 gençten 3 tanesi zihninde bavulları çoktan toplamış. 'Fırsatını bulursam yurt dışına gitmek isterim.' diyor. İşte bu anlayışı değiştirmek için Eskişehir, Türkiye'nin en mutlu gençlerinin kentiyken ben Eskişehir'de gençlerden, annelerinden, babalarından, Eskişehir'in bütün güzel insanlarından, gençleri mutlu eden, kadınlara sahip çıkan bu güzel cumhuriyet kentinde seçimlerde bir rekor bekliyorum." diye konuştu.

        Sağanak nedeniyle konuşmasını sonlandıran Özel, partisinin Eskişehir adayları için vatandaşlardan oy istedi.

        Etkinlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP İl Başkanı Talat Yalaz ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce de katılımcılara hitap etti.

        Programın sonunda CHP'nin Eskişehir belediye başkan adayları tanıtıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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