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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 8 Mart'ta kadınlarla bir araya geldi

        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 16:58 Güncelleme: 08.03.2024 - 16:58
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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 8 Mart'ta kadınlarla bir araya geldi
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        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla bir araya geldi.

        Hatipoğlu, düzenlediği yemek organizasyonunda AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü ile kadınlarla buluştu. Müzik dinletisi ile başlayan etkinlikte söz alan Hatipoğlu, sadece 8 Mart'ın değil her günün kadınların günü olduğunu vurgulayarak, AK Parti belediyeciliğinin vatandaşını mutlu etmek için çalıştığını söyledi.

        Ayrıca Hatipoğlu, saatlerinde eşi Nazlı Hatipoğlu ile İsmet İnönü 1 Caddesi'ndeki kadın esnafı ziyaret ederek karanfil hediye etti.

        Parti teşkilatı üyesi kadınlarla da buluşan Hatipoğlu, televizyon programcısı ve yazar Hande Fırat'ın da katıldığı etkinlikte Fırat’a teşekkürlerini sundu.

        Hatipoğlu, “15 Temmuz hain darbe girişiminde canlı yayın yaparak, ülkenin kaderini kurtarılmasında büyük rol oynayan sevgili Hande Fırat bu ülkenin kadınlarının ne kadar güçlü olduğunun en somut örneklerindendir.” dedi.

        Programda konuşan Hatipoğlu, Eskişehir'de kadın istihdamına önem verdiklerini belirterek, çalışmak isteyen kadınların kreş sorunu yaşadığını söyledi.

        Kadınların çocuklarını bırakacak kreş olmadığı için işe gidemediklerini anlatan Hatipoğlu, 12 saat çalışacak kreşler açarak kadınların taleplerini yerine getireceklerini bildirdi.

        Eskişehir'de kadın sığınma evleri eksikliği olduğuna değinen Hatipoğlu, hızla sığınma evleri açacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Ben bir sanayiciyim. Fabrikalarımda da birçok kız kardeşim çalışıyor. İnanın erkeklerin yapıp da kadınların başaramayacağı hiçbir şey yok. İnşallah bizler sizleri ayrıştırmayacağız. Erkekler ne yapıyorsa fazlasını kadınlar yapacak. Tabii Türk kadınının cesurluğu, Türk kadınının başarısı her yerde konuşuluyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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