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        Eskişehir'de infaz ve koruma memurları tiyatro oyunu sahneledi

        Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz ve koruma memurları tarafından "Girdap" adlı polisiye tiyatro oyunu sahneye konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 13:53 Güncelleme: 08.03.2024 - 13:54
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        Eskişehir'de infaz ve koruma memurları tiyatro oyunu sahneledi
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        Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda görevli infaz ve koruma memurları tarafından "Girdap" adlı polisiye tiyatro oyunu sahneye konuldu.

        Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'ndaki oyunu, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile öğrenciler izledi.

        Yıldırım, oyunun ardından yaptığı konuşmada, adalet teşkilatının çok güçlü insan kaynağının olduğunu belirterek, "Bugün hem toplumsal mesaj içeren hem de sanatsal yönü olan bir etkinlikte bunu görmüş olduk. Eminim çok daha güzel şeyler ortaya konulacaktır. Arkadaşlarımızın başarılarından bu gösterdikleri performanstan iftihar ettik." diye konuştu.

        Oyunun yönetmeni Pınar Bulgurcu Ege'ye plaket veren Vali Aksoy ise toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla hazırlanan oyunu sahneleyen infaz ve koruma memurlarına da teşekkür etti.

        Aksoy, idare ve yargının Eskişehir’de uyumlu çalıştığını dile getirerek, "Suç ve suçlularla mücadelede işbirliğinin önemi çok yüksek." dedi.

        Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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