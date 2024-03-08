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        Odunpazarı'nda Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Bürosu açıldı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 10:23 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:24
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        Odunpazarı'nda Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Bürosu açıldı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı gerçekleştirildi.

        AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Orhangazi Mahallesi Kütahya Yolu Bulvarı'ndaki büronun açılışında yaptığı konuşmada, 90 gündür sahalarda olduğunu belirterek, şehrin her bir tarafında çalıştığını söyledi.

        Büyükşehir Belediyesinin mevcut yönetimince Orhangazi Mahallesi'ne en küçük yatırım dahi yapılmadığını belirten Hatipoğlu, "Sebebi de Milliyetçi Hareket Partisini ve AK Parti'yi desteklemenizden kaynaklı. Zaten sizlere mevcut başkan söyledi, ne dedi? 'Bana oy vermediniz. Ben size hizmet etmeyeceğim' dedi. Adam, bu konuda sözünün eri. Oy vermediğiniz için size hiç hizmet etmedi. Burada bir üst geçit dahi sizlere yapmadı. Bu demirlerle 100-200 metre öteden trafiği aşmak zorunda kalıyorsunuz. Bunun dışında altyapı problemleriniz var. Onları biliyorum. İnşallah, bunların hepsini halledeceğiz." diye konuştu.

        Alandaki kadınların "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutlayan Hatipoğlu, şöyle devam etti:

        "İnşallah 31 Mart'tan sonra Eskişehir, kadınlarımız için daha güvenilir, daha yaşanabilir bir şehir olacak. Ben bunları söyleyince hemen bizi hakaretlerle karşılık veriyorlar ama ben doğruyu söylemekten hiçbir zaman geri durmadım. 'Kadına önem veren bir belediyeyiz' diyorlar. Kadın bir belediye başkan adayları var. 5-6 yıldır belediyede genel sekreter olarak çalışıyor. 2022 yılı Sayıştay raporunda, Büyükşehir Belediyesinin görevi olmasına rağmen kadın sığınma evlerini Eskişehir'de inşa etmediği belirtiliyor. Ben buradan kendilerine soruyorum; 'Sen bir kadın olarak Eskişehir'de kadınların haklarını 5 yıldır niye korumadın? Sen sığınma evlerini, korunma evlerini neden açmadın? Büyükşehirler için de kadın sığınma evi olmayan tek şehir, Eskişehir. Ben buradan soruyorum. Kadınları nasıl destekliyorsunuz?"

        Nebi Hatipoğlu, parti olarak kadın kolları başkanlarını belediye meclis üyeliğinde birinci sıraya yazdıklarını ifade ederek, seçilmesi halinde büyükşehir belediyesinde tüm kadınların sesi olacağını dile getirdi.

        - "Üniversitenin içinde öğrenciler köpek korkusundan okuluna gidemiyor"

        Sahipsiz hayvanlarla ilgili çok büyük sorunlar olduğunu dikkati çeken Hatipoğlu, şunları anlattı:

        "Sahip hayvanlardan sokağa çıkamıyoruz. Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanları için bir barınağı yok. Büyükşehir belediyelerinin arasında sokak hayvanlarına barınağı olmayan tek belediye. Bir barınak yapamadın mı? Sokak hayvanlarını yere gelince 'Çok seviyorum' diyorsun. Sahipsiz hayvanları bir topla. Güzelce yaşayacakları bir barınağa yerleştir. Kısırlaştırmalarını yap. Siz alıyorsunuz, kısırlaştırıyorsunuz. Gidip sokağa geri salıyorsunuz. Karabayır'da insanlar yürüyemiyor. Orhangazi'de yürüyemiyor. Üniversitenin içinde öğrenciler köpek korkusundan okuluna gidemiyor. Böyle bir rezillik olabilir mi? Artık bu sokak hayvanlarını sokaklardan topla, bizim vatandaşlarımızı bu sokak hayvanlarından bir kurtar. Bunları al, güzelce barınağa yerleştir. Onlara da hak ettiği şekilde bir yaşam ver. Onları kısırlaştır. Bu sorunu artık acilen çöz. Çözemiyorsan da o koltukta oturma. İnşallah geldiğimizde çok iyi barınaklarla can dostlarımızı güzel bir şekilde yaşayacağı şekilde toplayacağız, kısırlaştıracağız. Bir daha da sokaklara salmayacağız."

        AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ise Orhangazi Mahallesi'nin Odunpazarı'nın unutulmuş mahallesi olduğunu vurgulayarak, alandaki vatandaşlara "Hep birlikte Orhangazi'yi kurtarmaya hazır mıyız?" diye sordu.

        Sadece merkeze değil ilçedeki 85 mahalleye eşit hizmet götüreceğini dile getiren Alp, şu ifadeleri kullandı:

        "85 mahalle bizim mahallemiz. Orhangazi'ye ben haftada 2-3 gün geliyorum. Sokakları gördüm, sokakları gezdik. Çocuklar halı saha istiyor. Annelerimiz, gençlerimiz, yaşlılarımız, mahallemiz en yeşil mahallelerden olmasına rağmen yeşil alanlardan, parklardan mahrum kalmış. Kapalı pazar yeriniz yok. Taziye eviniz yok. Çocukların spor yapabileceği spor salonları yok. Sokaklar, ara sokaklar komple perişan. Her taraf delik deşik. Çöpler toplanmıyor. Orhangazi, Eskişehir'in girişinde aslında en yeşil, en güzel kurulmuş çok güzel bir mahalle. Orhangazi'de artık bir belediye başkanınız olacak. Orhangazi'ye siz isteyeceksiniz, ben yapacağım. Birlikte yapacağız. Beraber yapacağız. Beraber kazanacağız."

        Konuşmaların ardından kurdelenin kesildiği açılışa, AK Parti MKYK Üyesi Ali Demirel, Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü, AK Parti ve MHP'li ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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