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        Eskişehir'de kadınlar uçuş deneyimi yaşadı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlenen "Kadın ve Dünya Havacılığı Sempozyumu" kapsamında etkinliğe katılan kadınlar, ücretsiz uçuş deneyimi yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 10:24 Güncelleme: 07.03.2024 - 10:25
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        Eskişehir'de kadınlar uçuş deneyimi yaşadı
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        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlenen "Kadın ve Dünya Havacılığı Sempozyumu" kapsamında etkinliğe katılan kadınlar, ücretsiz uçuş deneyimi yaşadı.

        Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde düzenlenen etkinlik uçuş için kayıtların alınmasıyla başladı. 108 kişinin katılımcı olarak kayıt yaptırdığı etkinlikte, yapılan çekiliş sonrası 60 kadın gökyüzüyle buluştu.

        Yaklaşık 200 kişinin katıldığı etkinlik, sempozyumla devam etti. Sempozyumda eski Milli Voleybolcu Neşve Büyükbayram ilgi gördü. Sporculuk kariyerinde yaşadığı fedakarlıkları ve başarılarını paylaşan Büyükbayram, katılımcıların sorularını yanıtladı.

        Kadın paraşütçüler Meltem Funda Teker ve Burcu Özatamer de paraşütçü olma süreçlerini ve Türk Hava Kurumu'nun 1990'lı yıllarda onlara sağladığı katkıyı ve havacılığın hayatlarındaki diğer başarılarına etkisini anlattı.

        Soru-cevap bölümünden sonra Ultralight Pilotu Rabia Gönül Sezer Yamanel pilot olma sürecinden bahsetti. 40 yaşından sonra pilot olduğunu kaydeden Yamanel, sevgi olduğu takdirde her yaşta isteyen herkesin pilot olabileceğini vurguladı.

        Sempozyum kapanış konuşmasını yapan THK Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, Sivrihisar Havacılık Merkezinden övgüyle bahsederek, merkezin havacılığa büyük katkı sağladığını ifade etti.

        Sempozyumun ardından Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener akrobasi gösterisi yaptı. Şener daha sonra imza töreni düzenledi.

        Etkinlikte uçuşlar, "Kodiak 100" hava aracıyla yapıldı. Bu esnada katılımcıların bir kısmı M.S.Ö Hava ve UZAY Müzesi'ni gezdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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