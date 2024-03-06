Eskişehir takip gündemi

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)CHPGenel Başkanı Özel Kütahya ve Bilecik'teCUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür, Kütahya'da partisinin Atatürk Bulvarı üzerinde düzenleyeceği mitinge katılacak.
)CHPGenel Başkanı Özel Kütahya ve Bilecik’te
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür, Kütahya’da partisinin Atatürk Bulvarı üzerinde düzenleyeceği mitinge katılacak. Ardından Bilecik’e geçecek olan Özel, partisinin belediye başkan adaylarının Tevfikbey Caddesi’ndeki tanıtım toplantısında yer alacak. (ESKİŞEHİR/TAKİP-13.00-17.00)
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