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        Eskişehir takip gündemi

        )CHPGenel Başkanı Özel Kütahya ve Bilecik'teCUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür, Kütahya'da partisinin Atatürk Bulvarı üzerinde düzenleyeceği mitinge katılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 20:49 Güncelleme: 06.03.2024 - 20:49
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        )CHPGenel Başkanı Özel Kütahya ve Bilecik’te

        CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür, Kütahya’da partisinin Atatürk Bulvarı üzerinde düzenleyeceği mitinge katılacak. Ardından Bilecik’e geçecek olan Özel, partisinin belediye başkan adaylarının Tevfikbey Caddesi’ndeki tanıtım toplantısında yer alacak. (ESKİŞEHİR/TAKİP-13.00-17.00)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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