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        Eskişehir'de yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

        Eskişehir'de, polis ekiplerince uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 13:54 Güncelleme: 06.03.2024 - 13:55
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        Eskişehir'de yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
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        Eskişehir'de, polis ekiplerince uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il dışından uyuşturucu getireceği tespit edilen şüpheli, kent girişinde yakalandı.

        Ekiplerce yapılan aramada, 2 bin 424 sentetik ecza hap ve 437,47 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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