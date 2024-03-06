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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir'de bazı kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 13:28 Güncelleme: 06.03.2024 - 13:28
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir'de bazı kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

        Bakan Bayraktar, Eskişehir Valiliğini ziyaretinde Vali Hüseyin Aksoy tarafından karşılandı.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bayraktar, beraberindekilerle Valilik makamına geçti. Burada basına kapalı gerçekleşen görüşmede AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, AK Parti MKYK Üyesi Ali Demirel ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da yer aldı.

        Bakan Bayraktar ardından beraberindekilerle Eskişehir Sanayi Odasını (ESO) ziyaret etti.

        Bayraktar'ın, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, yönetim kurulu üyeleri ve sanayicilerle yaptığı görüşmede AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu da hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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