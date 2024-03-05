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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi

        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, kentte faaliyet gösteren bazı derneklere ziyarette bulundu, il merkezine uzak mahallerde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 10:00 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:02
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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi
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        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, kentte faaliyet gösteren bazı derneklere ziyarette bulundu, il merkezine uzak mahallerde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Mihalıççıklılar Yaptırma Yaşatma Yardımlaşma Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği ziyaretinde, Dernek Başkanı Cemalettin Ürgüp ve üyelerle görüşen Hatipoğlu, yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

        Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinleyen Hatipoğlu, hazırlanan projeler ile sorunların çözüme kavuşacağını belirtti.

        Hatipoğlu daha sonra Eskişehir Yurttan Ayrılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni (ESYURTDER) ziyaret etti.

        Dernek Başkanı Adnan Özbaş ve yönetim kurulu üyeleriyle bir görüşme yapan Hatipoğlu, yetiştirme yurtlarından ayrılan gençlerin yerel yönetimlere olan beklentilerini dinledi.

        - "Vatandaşlarımızı rahata kavuşturacağız"

        Hatipoğlu, Tepebaşı ilçesine bağlı Kızılcaören ve Gündüzler mahallelerine de ziyarette bulundu.

        Kızılcaören Mahallesi'nde hemşehrileriyle buluşan Hatipoğlu, vatandaşların ilgisiyle karşılandı. Meşale, alkış ve tezahüratlar eşliğinde yapılan karşılama töreninde dua edildi, kurban kesildi.

        Hemşehrilerine seslenen Hatipoğlu, yaptığı konuşmada gösterilen ilgiye teşekkür ederek, "İnşallah 31 Mart'ta göreve geldiğimizde kent merkezinde bir, iki mahalleye gösterilen hizmetleri buradaki mahallelerimize de getireceğiz. Vatandaşlarımızdan gelen isteklerin hepsini dinleyip gerekli çalışmaları yapmak için çalışacağız. Köyden mahalleye dönen yerlerde yol problemi var. Ayrıca köy ve ilçelerden yeteri kadar otobüs gitmediği için ulaşımda da sorunlar var. Tüm bu sorunları çözerek, vatandaşlarımızı rahata kavuşturacağız." dedi.

        - "Belediyenin sorumluluktan kaçması gibi bir şey düşünülemez"

        Gündüzler Mahallesi'ni de ziyaret eden Hatipoğlu, vatandaşlara hizmet etmek için hazırlanan projelerinden bahsetti.

        Hatipoğlu, ilçe ve mahallelerdeki vaatlerinin bir kısmını açıkladı. Vatandaşların sorularını yanıtlayan Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Çok kıymetli Gündüzlerli hemşehrilerimiz, yaklaşık 1800 kişilik bir nüfusunuz var. Onun için ihtiyaçlarınız diğer mahallelere göre biraz daha fazla. Gündüzler'in de altyapı problemi var. Ben buradan söz veriyorum, kentimizde altyapı, yol çalışmaları ve diğer problemleriniz için var gücümüzle çalışacağız. Muhtarlarımızla görüştüğümde, Büyükşehir Belediyesinin 'Para yok' diyerek, sorumluluktan kaçtığını söylüyorlar. Belediyenin sorumluluktan kaçması gibi bir şey düşünülemez. Belediyenin görevi vatandaşa hizmet etmek ve bu hizmet için gerekli kaynağı sağlamaktır. İnşallah 31 Mart'tan sonra böyle bir sorunumuz kalmayacak. Ayrıca biz bazı köylerimize, Gündüzler gibi büyük köylerimizde gençlerimizin köyde sosyalleşebilmeleri için genç kardeşlerimizin, kadın kardeşlerimizin köyde çeşitli faaliyetler yapabilmesi için sosyal binalar yapacağız. Bu tesislerde düğün salonu ve taziye evi dahil spor alanı ve kapalı pazar alanı olacak. Mevcut belediye vatandaşlarını önemsemiyor ama AK Parti belediyeciliğinde vatandaşın böyle basit sorunları kalmayacak."

        Ayrıca Hatipoğlu, Eskişehir Barosu'nu ziyaretinde Baro Başkanı Mustafa Elagöz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

        Avukatların yerel yönetimler hakkında fikir ve önerilerini dinleyen Hatipoğlu, projelerini anlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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