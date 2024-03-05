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        AK Parti Odunpazarı Başkanı Sezer, Belediye Başkanı Kurt'un seçim çalışmalarında belediye bütçesi kullanmasını eleştirdi

        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un seçim çalışmalarında belediyenin bütçesini kullanmasına yönelik eleştirilerde bulundu. Sezer, yaptığı açıklamada, Kurt'un, belediye kaynaklarını ve imkanlarını neye dayanarak kendi seçim propagandası için harcadığını izah etmesi gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 09:55 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:04
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        AK Parti Odunpazarı Başkanı Sezer, Belediye Başkanı Kurt'un seçim çalışmalarında belediye bütçesi kullanmasını eleştirdi
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        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un seçim çalışmalarında belediyenin bütçesini kullanmasına yönelik eleştirilerde bulundu. Sezer, yaptığı açıklamada, Kurt'un, belediye kaynaklarını ve imkanlarını neye dayanarak kendi seçim propagandası için harcadığını izah etmesi gerektiğini belirtti.

        Kurt'un 31 Mart seçimlerini kaybedeceği endişesiyle belediye bütçesinden milyonlarca lira para harcayarak şehrin tüm sokaklarına seçim ilanları astığını ifade eden Sezer, "Belediye bütçesi halkın bütçesidir. Halkın parasını saçıp savurmaktır. Sayın Kazım Kurt, belediye hizmetlerini tanıtma bahanesiyle kendisini ve CHP'nin reklamını yapmaktadır. Bu durum vatandaşların da gözünden kaçmamakta ve tepkilerine neden olmaktadır." dedi.

        Sezer, belediye başkanlığı döneminde ara sokaklardaki, kaldırım kenarlarındaki ve direk diplerindeki toplanmayan çöp poşetleri yüzünden halkın 'Bu şehirde bir belediye başkanı var mı?' sorusunu cevaplamak istermiş gibi Kurt'un isminin ve portresinin belediye kaynaklarıyla resmi araçlara asıldığını kaydetti.

        Yüz binlerce tutan bu harcamalarla, otobüslere ve belediyeye ait diğer resmi araçlara Kurt'un fotoğrafı ve isminin asıldığını aktaran Sezer, şunları kaydetti:

        "26 BE 357, 26 BE 359, 26 KK 081, 26 AEN 559, 26 AEN 557, 26 ABU 995, 26 ABU997, 26 PC 775, 26 BU 756, 26 BT 731, 26 TK 697 plakalı araçlar bunlardan bazılarıdır. Seçim yarışına girilen bu dönemde Odunpazarı'ndaki 250'den fazla billboard ve 150'nin üzerindeki CLP adı verilen ışıklı posterlerde Kurt'un reklamı yapılmaktadır. Kamuya ait billboardlarda, araçlarda ve kiraladıkları duvarlarda, bina cephelerinde sürekli bir Kazım Kurt fotoğrafı görülmektedir. Bu fotoğraflar için yüz binlerce lira harcandığı şüphesizdir. Sayın Kurt'un, belediye kaynaklarını ve imkanlarını neye dayanarak kendi seçim propagandası için harcadığını izah etmesi gerekir."

        Sezer, Kurt'un harcamaları kendisi yaptıysa buna ilişkin faturaları ve makbuzları ibraz etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Mevcut Odunpazarı Belediye Başkanının seçim harcamalarında ve faaliyetlerinde hukuksuz bir durum şüphesi kuvvetlidir. Bu şüpheli durumu incelemek valiliğimizin, kaymakamlığımızın ve İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Sayıştay'ın görev alanındadır." değerlendirmesinde bulundu.

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