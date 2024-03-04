Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ünlüce, motor kulüplerinin üyeleriyle buluştu

        CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, motor kulüpleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 13:45 Güncelleme: 04.03.2024 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ünlüce, motor kulüplerinin üyeleriyle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, motor kulüpleriyle bir araya geldi.

        Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile birlikte Autoshow26 ve Motoshow Kulübü üyeleriyle düzenlenen programda buluşan Ünlüce, Yenikent Mahallesi'ne motokros alanı yapacaklarını söyledi.

        Autoshow26 ve Motoshow Kulübü üyelerine "motokros" alanı oluşturacaklarını ifade eden Ünlüce, "Yenikent Mahallesi'nde engebeli 70 dönümlük bir arazimiz var. Bu arazi üzerine sizler için motokros alanı oluşturmak ve bu alanda sizlerin keyifli vakit geçirmenizi istiyoruz. Projemizi hazırladık, o alanı sizlere hediye edeceğiz." dedi.

        Eskişehir'de birçok sivil toplum kuruluşu, dernek, oda ve kulüplerle bir araya geldiklerini hatırlatan Ünlüce, "Eskişehir'de birçok sivil toplum kuruluşlarımızı, odalarımızı, derneklerimizi ve kulüplerimizi ziyaret ediyoruz. Ben bu ziyaretlerde şunu görüyorum Eskişehir çok renkli bir kent. Ne kadar çok oluşum var, ne kadar çok kulübümüz var. Ben bunlara çok önem veriyorum. İlgi alanlarımıza göre bir çatı altında toplanarak o yalnızlık hissinden çıkılıyor ve aidiyet duygusu gelişiyor. Bizim bu renklere ihtiyacımız var. Biz bu renklerin katkısıyla bu kenti inşa etmek istiyoruz." diye konuştu.

        Eskişehir ile ilgili birçok proje hazırladıklarını ve projeleri hazırlarken "Dengeli Büyüme" modelini öne çıkardıklarını söyleyen Ünlüce, "Bizim bütün projelerimizin ortak bir amacı var, sosyal ve adil bir kent olmak. Sosyal belediyecilik ve adil belediyecilik kavramları bizim için çok önemli. Bu şehrin farklı bileşenlerini besleyerek büyümek, bu bileşenleri geliştirerek dengeli bir Eskişehir kurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Gecenin sonunda motosiklete binen Ünlüce'ye kulüp üyelerince bileklik hediye edildi.

        Etkinliğe, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü ile CHP İl Başkanı Talat Yalaz da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esnaf düellosu kanlı bitti!
        Esnaf düellosu kanlı bitti!
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Cansız bedeni çalılıkta bulunmuştu! Kadının kimliği belirlendi!
        Cansız bedeni çalılıkta bulunmuştu! Kadının kimliği belirlendi!
        Ev sahibi şoke oldu! Evi 27 yatak konularak kiralanmış
        Ev sahibi şoke oldu! Evi 27 yatak konularak kiralanmış
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        "Santos maçı 19.02'de kaybetti"
        "Santos maçı 19.02'de kaybetti"
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        "Mucizesini sürdürüyor"
        "Mucizesini sürdürüyor"
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark
        "Evliliğe inancımı kaybettim"
        "Evliliğe inancımı kaybettim"
        1 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralamıştı! 4 ay mağara ve menfezde yaşamış!
        1 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralamıştı! 4 ay mağara ve menfezde yaşamış!
        Arkadaşları müsabakaya çıkmadı! Şampiyona vefa!
        Arkadaşları müsabakaya çıkmadı! Şampiyona vefa!
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        "Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor"
        "Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor"
        Çinli'den 'hibrit' karar
        Çinli'den 'hibrit' karar

        Benzer Haberler

        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Eskişehir'de konuştu:
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Eskişehir'de konuştu:
        Özdağ'ın Afgan iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama
        Özdağ'ın Afgan iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama
        Odunpazarı'nda Cumhur İttifakı'nın Seçim İrtibat Bürosu törenle açıldı
        Odunpazarı'nda Cumhur İttifakı'nın Seçim İrtibat Bürosu törenle açıldı
        Eskişehir'de gen kaynağı korunan Ankara keçilerinden 2,5 ton tiftik elde ed...
        Eskişehir'de gen kaynağı korunan Ankara keçilerinden 2,5 ton tiftik elde ed...
        Odunpazarı Belediye Başkan adayı Alp'ten, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri F...
        Odunpazarı Belediye Başkan adayı Alp'ten, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri F...
        TEI'den uluslararası bakım ve revizyon sözleşmesiyle ilgili açıklama:
        TEI'den uluslararası bakım ve revizyon sözleşmesiyle ilgili açıklama: