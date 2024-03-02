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        Odunpazarı Belediye Başkan adayı Alp'ten, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na ziyaret

        AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 15:45 Güncelleme: 02.03.2024 - 15:47
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        Odunpazarı Belediye Başkan adayı Alp'ten, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na ziyaret
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        AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret etti.

        Alp, Sadri Atam'ın başkanlığını yaptığı federasyonu ziyaretinde, Eskişehir'de spor ve tesisleşmeyle ilgili bilgi aldı.

        Ziyaretinde konuşan Alp, Odunpazarı ilçesinde çocukların ve gençlerin, spor ve tesisler hakkında ihtiyaçlarını çok iyi bildiğini dile getirdi.

        Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğunu vurgulayan Alp, şöyle konuştu:

        "Kulüp başkanlığı yaptım. Neye ihtiyacınız olduğunu çok iyi anlıyorum ve biliyorum. Bir an önce çalışmaya başlamak lazım. Gençlerimizi ve sporcularımızı sahipsiz bırakmayacağım. Tüm taleplerinizi karşılayacağım. Odunpazarı'nda gezerken hemşehrilerimden en çok duyduğum istek, sahalar ve spor tesislerinin yapılması. Size burada sözünü veriyorum. Amatör spor kulüplerinin ve federasyonun her daim yanında olacağım. Amatör spor kulüpleri için maç sahaları, kapalı spor kompleksleri ve altyapı için önemli tesisler yapacağım. Amatör spor kulüplerini bugün hak etmedikleri yerden alıp tesis anlamında, sporcu yetiştirme anlamında uçuracağım. En başarılı sporcularımızı Odunpazarı'ndan çıkaracağız."

        Atam da Alp'in amatör sporu ve sporcuları çok iyi anladığını belirtti.

        Seçim sürecinde Alp'e başarılar dileyen Atam, ilçede amatör spor kulüplerine destek için yapacağı hizmetleri sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

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