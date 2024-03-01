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        Eskişehir'de apartman garajında çıkan yangında 30 kişi dumandan etkilendi

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, bir apartmanın garajında çıkan yangında 30 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 00:19 Güncelleme: 01.03.2024 - 00:26
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        Eskişehir'de apartman garajında çıkan yangında 30 kişi dumandan etkilendi
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, bir apartmanın garajında çıkan yangında 30 kişi dumandan etkilendi.

        Kumlubel Mahallesi Edipler Sokak'taki bir apartmanın garajında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında garajdaki piknik tüplerinin tutuşması nedeniyle küçük çaplı patlamalar yaşandı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemleri aldı. Binada mahsur kalan 60 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

        Dumandan etkilenen 30 kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulunurken, 8'i ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

        Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da bölgede incelemede bulundu.

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