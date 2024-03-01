Eskişehir'de apartman garajında çıkan yangında 30 kişi dumandan etkilendi

Kumlubel Mahallesi Edipler Sokak'taki bir apartmanın garajında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında garajdaki piknik tüplerinin tutuşması nedeniyle küçük çaplı patlamalar yaşandı.

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