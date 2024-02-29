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        Yeşil Sol Parti milletvekili adayına 'örgüt üyeliğinden' 7 yıl 1 ay hapis

        ESKİŞEHİR merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, MLKP terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanarak daha sonra serbest bırakılan Yeşil Sol Partisi milletvekili adayı Müslüm Koyuncu, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla 6 yıl 3 ay, örgüt propagandası suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MLKP terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlattığı şüphelilere yönelik geçen yıl nisan ayında operasyon düzenlendi. Eskişehir merkezli operasyonda İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ve Çanakkale'de eş zamanlı baskınlarla 6'sı kadın, 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilen 10 şüphelinin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadeleri alındı. Aralarında geçen yıl mayıs ayındaki milletvekilliği genel seçimlerinde Yeşil Sol Partisi'nin Eskişehir 3'üncü sıra milletvekili adayı Müslüm Koyun, İstanbul 1'inci Bölge 16'ncı sıra adayı Burcu Ayyıldız ve İzmir 1'inci Bölge 8'inci sıra milletvekili adayı Arefe Meryem Yıldırım'ın da yer aldığı 10 şüpheli, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden milletvekili adayı Müslüm Koyun tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüphelilerin dosyaları ayrılarak her biri hakkında ayrı iddianame düzenlendi. Sanık Müslüm Koyun hakkında 115 sayfalık iddianameyle Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Müslüm Koyun ile avukatlar katıldı. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen sanık Koyun, "Yaptığım faaliyetler dernek bünyesindedir. MLKP ile bir bağlantım yoktur. Bu kentte öğrenciyim, bu kenti tanıyorum. Bu kentte devrimcilik yapıyorum. Yaptığım bütün faaliyetler yasalara uygundur. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından Müslüm Koyun'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay, örgüt propagandası yapmak suçundan ise 10 ay hapis cezasına hükmetti.Öte yandan Müslüm Koyun, İstanbul Adalet Sarayı'nda polis noktasına düzenlenen terör saldırısının ardından sosyal medyadan paylaşımları nedeniyle 9 Şubat'ta 'örgüt propagandası' iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 13:27 Güncelleme: 29.02.2024 - 13:30
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        Yeşil Sol Parti milletvekili adayına 'örgüt üyeliğinden' 7 yıl 1 ay hapis
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        ESKİŞEHİR merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, MLKP terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanarak daha sonra serbest bırakılan Yeşil Sol Partisi milletvekili adayı Müslüm Koyuncu, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla 6 yıl 3 ay, örgüt propagandası suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MLKP terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlattığı şüphelilere yönelik geçen yıl nisan ayında operasyon düzenlendi. Eskişehir merkezli operasyonda İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ve Çanakkale'de eş zamanlı baskınlarla 6’sı kadın, 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınarak Eskişehir’e getirilen 10 şüphelinin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde ifadeleri alındı. Aralarında geçen yıl mayıs ayındaki milletvekilliği genel seçimlerinde Yeşil Sol Partisi'nin Eskişehir 3'üncü sıra milletvekili adayı Müslüm Koyun, İstanbul 1'inci Bölge 16'ncı sıra adayı Burcu Ayyıldız ve İzmir 1'inci Bölge 8'inci sıra milletvekili adayı Arefe Meryem Yıldırım'ın da yer aldığı 10 şüpheli, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden milletvekili adayı Müslüm Koyun tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca şüphelilerin dosyaları ayrılarak her biri hakkında ayrı iddianame düzenlendi. Sanık Müslüm Koyun hakkında 115 sayfalık iddianameyle Eskişehir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Eskişehir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Müslüm Koyun ile avukatlar katıldı. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen sanık Koyun, “Yaptığım faaliyetler dernek bünyesindedir. MLKP ile bir bağlantım yoktur. Bu kentte öğrenciyim, bu kenti tanıyorum. Bu kentte devrimcilik yapıyorum. Yaptığım bütün faaliyetler yasalara uygundur. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından Müslüm Koyun’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay, örgüt propagandası yapmak suçundan ise 10 ay hapis cezasına hükmetti.Öte yandan Müslüm Koyun, İstanbul Adalet Sarayı'nda polis noktasına düzenlenen terör saldırısının ardından sosyal medyadan paylaşımları nedeniyle 9 Şubat’ta ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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