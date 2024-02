Bakan Göktaş: Türkiye, artık beyin göçünü tersine çeviren bir cazibe merkezi haline geldi (2) SARARFABRİKASINDA KADIN İŞCİLERLE BİR ARAYA GELDİAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarar fabrikasını ziyaret ederek kadın işçilerle bir araya geldi. Fabrika girişinde Sarar Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sabahattin Sarar ve Protokol Müdürü Alaattin Çoban tarafından karşılanan Bakan Göktaş, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Göktaş, kadın işçilerle birlikte yemek yedikten sonra sohbet etti. Bakan Göktaş, daha sonra Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine baş sağlığı ziyaretinde bulundu. Bakan Göktaş, şehit ailesiyle sohbet ederken, tüm şehitler için dua okundu. Buradan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne geçen Bakan Göktaş, İl Müdürü Orhan Bayrak'tan yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler alarak personelle toplantı yaptı.Bakan Göktaş, Genç Emirdağlılar Platformu tarafından organize edilen 'Büyük Emirdağlılar Buluşması'na katıldı. Programda Bakan Göktaş'ın yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu platform üyeleri yer aldı. Emirdağlıların, ülkesine, milletine, değerlerine olan bağlılığıyla her zaman gurur duyduğunu ifade Bakan Göktaş, "Ülkesini, milletini seven, devleti için gözünü kırpmadan mücadeleye atılan sizler. Emirdağlılar olarak da ülke sevdanız ve azminizle her zaman gururumuz oldunuz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 60'lara varan oranla Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyen her bir hemşehrime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün de 30 yıl önceki aynı aşk, aynı azim, aynı kararlılıkla 31 Mart yerel seçimlerinde AK kadrolar hizmetinize talip. İnanıyorum ki, 31 Mart'ta da tercihinizi hizmet ve eser siyasetinden yana yani AK Parti'den yana kullanacaksınız. Biliyorsunuz Emirdağ Eskişehir'e oldukça yakın. Her Emirdağlının bir şekilde Eskişehir'e yolu düşer. Eskişehir'de binlerce Emirdağlının yaşadığını biliyoruz. Hepimiz bu yüzden biraz da Eskişehirliyiz. Eskişehir'deki Emirdağlı hemşehrilerimin 31 Mart'ta tercihini hizmet siyasetinden yana kullanacağından eminim" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 22:19 Güncelleme: 28.02.2024 - 22:20

