Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Bakan Göktaş: Türkiye, artık beyin göçünü tersine çeviren bir cazibe merkezi haline geldi (2)

        SARARFABRİKASINDA KADIN İŞCİLERLE BİR ARAYA GELDİAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarar fabrikasını ziyaret ederek kadın işçilerle bir araya geldi. Fabrika girişinde Sarar Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sabahattin Sarar ve Protokol Müdürü Alaattin Çoban tarafından karşılanan Bakan Göktaş, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Göktaş, kadın işçilerle birlikte yemek yedikten sonra sohbet etti. Bakan Göktaş, daha sonra Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine baş sağlığı ziyaretinde bulundu. Bakan Göktaş, şehit ailesiyle sohbet ederken, tüm şehitler için dua okundu. Buradan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne geçen Bakan Göktaş, İl Müdürü Orhan Bayrak'tan yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler alarak personelle toplantı yaptı.Bakan Göktaş, Genç Emirdağlılar Platformu tarafından organize edilen 'Büyük Emirdağlılar Buluşması'na katıldı. Programda Bakan Göktaş'ın yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu platform üyeleri yer aldı. Emirdağlıların, ülkesine, milletine, değerlerine olan bağlılığıyla her zaman gurur duyduğunu ifade Bakan Göktaş, "Ülkesini, milletini seven, devleti için gözünü kırpmadan mücadeleye atılan sizler. Emirdağlılar olarak da ülke sevdanız ve azminizle her zaman gururumuz oldunuz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 60'lara varan oranla Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyen her bir hemşehrime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün de 30 yıl önceki aynı aşk, aynı azim, aynı kararlılıkla 31 Mart yerel seçimlerinde AK kadrolar hizmetinize talip. İnanıyorum ki, 31 Mart'ta da tercihinizi hizmet ve eser siyasetinden yana yani AK Parti'den yana kullanacaksınız. Biliyorsunuz Emirdağ Eskişehir'e oldukça yakın. Her Emirdağlının bir şekilde Eskişehir'e yolu düşer. Eskişehir'de binlerce Emirdağlının yaşadığını biliyoruz. Hepimiz bu yüzden biraz da Eskişehirliyiz. Eskişehir'deki Emirdağlı hemşehrilerimin 31 Mart'ta tercihini hizmet siyasetinden yana kullanacağından eminim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 22:19 Güncelleme: 28.02.2024 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Göktaş: Türkiye, artık beyin göçünü tersine çeviren bir cazibe merkezi haline geldi (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        SARARFABRİKASINDA KADIN İŞCİLERLE BİR ARAYA GELDİAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarar fabrikasını ziyaret ederek kadın işçilerle bir araya geldi. Fabrika girişinde Sarar Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sabahattin Sarar ve Protokol Müdürü Alaattin Çoban tarafından karşılanan Bakan Göktaş, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Göktaş, kadın işçilerle birlikte yemek yedikten sonra sohbet etti. Bakan Göktaş, daha sonra Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine baş sağlığı ziyaretinde bulundu. Bakan Göktaş, şehit ailesiyle sohbet ederken, tüm şehitler için dua okundu. Buradan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne geçen Bakan Göktaş, İl Müdürü Orhan Bayrak’tan yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler alarak personelle toplantı yaptı.Bakan Göktaş, Genç Emirdağlılar Platformu tarafından organize edilen 'Büyük Emirdağlılar Buluşması'na katıldı. Programda Bakan Göktaş’ın yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu platform üyeleri yer aldı. Emirdağlıların, ülkesine, milletine, değerlerine olan bağlılığıyla her zaman gurur duyduğunu ifade Bakan Göktaş, “Ülkesini, milletini seven, devleti için gözünü kırpmadan mücadeleye atılan sizler. Emirdağlılar olarak da ülke sevdanız ve azminizle her zaman gururumuz oldunuz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 60’lara varan oranla Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyen her bir hemşehrime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün de 30 yıl önceki aynı aşk, aynı azim, aynı kararlılıkla 31 Mart yerel seçimlerinde AK kadrolar hizmetinize talip. İnanıyorum ki, 31 Mart’ta da tercihinizi hizmet ve eser siyasetinden yana yani AK Parti’den yana kullanacaksınız. Biliyorsunuz Emirdağ Eskişehir’e oldukça yakın. Her Emirdağlının bir şekilde Eskişehir’e yolu düşer. Eskişehir’de binlerce Emirdağlının yaşadığını biliyoruz. Hepimiz bu yüzden biraz da Eskişehirliyiz. Eskişehir’deki Emirdağlı hemşehrilerimin 31 Mart’ta tercihini hizmet siyasetinden yana kullanacağından eminim” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba oğul otobüste yaşlı çifti darp etti! O anlar kamerada...
        Baba oğul otobüste yaşlı çifti darp etti! O anlar kamerada...
        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        İzmir'de 69 ton sahte alkol ele geçirildi
        İzmir'de 69 ton sahte alkol ele geçirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        İstanbul yarın sabah puslu havaya uyanacak
        İstanbul yarın sabah puslu havaya uyanacak
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor

        Benzer Haberler

        Bakan Göktaş: Türkiye, artık beyin göçünü tersine çeviren bir cazibe merkez...
        Bakan Göktaş: Türkiye, artık beyin göçünü tersine çeviren bir cazibe merkez...
        Hatipoğlu, "Aile Söyleşileri Kadın Kanaat Önderleri Buluşması"na katıldı
        Hatipoğlu, "Aile Söyleşileri Kadın Kanaat Önderleri Buluşması"na katıldı
        Bakan Göktaş, Eskişehir'de AK Parti seçim irtibat ofisinin açılışında konuş...
        Bakan Göktaş, Eskişehir'de AK Parti seçim irtibat ofisinin açılışında konuş...
        İKAF'24'ün "Global İletişim Ortağı" Anadolu Ajansı, etkinlikte stant açtı
        İKAF'24'ün "Global İletişim Ortağı" Anadolu Ajansı, etkinlikte stant açtı
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı:
        Bakan Göktaş, Eskişehir'de İç Anadolu Kariyer Zirvesi'nde konuştu:
        Bakan Göktaş, Eskişehir'de İç Anadolu Kariyer Zirvesi'nde konuştu: