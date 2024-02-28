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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Mart ayı itibarıyla 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınına yönelik atamamız olacak. Bununla beraber bugüne kadar yaptığımız şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamamız da 50 bini aşacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 13:35 Güncelleme: 28.02.2024 - 13:35
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı:
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Mart ayı itibarıyla 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınına yönelik atamamız olacak. Bununla beraber bugüne kadar yaptığımız şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamamız da 50 bini aşacak." dedi.

        Göktaş, Eskişehir Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Hüseyin Aksoy'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş, bir gazetecinin kentteki engelli ve yaşlı hizmetlerine yönelik sorusu üzerine, Bakanlık olarak Eskişehir için 605 milyon lira kaynak ayırdıklarını belirtti.

        Bununla birlikte iki huzurevi, bir engelsiz yaşam merkeziyle ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Göktaş, "İnşallah en yakın zamanda Eskişehir'de vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Diğer yandan Eskişehir'de evde bakım yardımını da çok önemsiyoruz. Evde bakımdan faydalanan 4 bin 39 Eskişehirli vatandaşımız var. İnsanlarımızın, yaşlılarımızın, engellilerimizin, ailelerin ve sevdiklerinin yanında bakımını da oldukça önemsiyoruz. Bu yönde politikalarımız da var." diye konuştu.

        - "Bizler için çok kıymetli bir atama bu"

        Başka bir gazetecinin kamuya yönelik atamalara ilişkin sorusu üzerine Bakan Göktaş, şunları söyledi:

        "Mart ayı itibarıyla 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınına yönelik atamamız olacak. Bununla beraber bugüne kadar yaptığımız şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamamız da 50 bini aşacak. Bizler için çok kıymetli bir atama bu. Sosyal bir atama. Biz, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde yapıyoruz. Bizler için tabii bu vatanı bize vatan kılan şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkıyoruz. İnşallah bu vesileyle güzel bir atama da olacak mart ayı itibarıyla. Bakanlık olarak onlara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

        - "Çok çarpıcı veriler var"

        "TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusu yaşlanıyor. Bu konuda neler söylersiniz?" sorusunu da yanıtlayan Göktaş, şunları kaydetti:

        "TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusu yaşlanıyor, 2023 yılının verilerine göre. Geçenlerde paylaştıkları verilerde Türkiye'de 65 yaş ve üstü vatandaşımızın oranı şu anda 10,2. Bu da yaşlandığımızı gösteriyor. Aslında tüm dünyada trend aynı. Diğer yandan tabii doğurganlık oranımız da hızlı azalıyor. Bizler bu yönde bazı çalışmalar yaptık. Türkiye yaşlılık profil araştırması yaptık. İnşallah mart ayında bunun sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Çok çarpıcı veriler var. Bu veriler, bu çalışmalar bizler için kıymetli. Çünkü oluşturduğumuz ve oluşturacağımız politikalara da yön verecek çalışmalar bunlar. Bu verileri mart ayında kamuoyuyla paylaşacağız."

        Bakan Göktaş'a ziyareti sırasında AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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