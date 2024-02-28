Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 550 gram esrar, 4 sentetik ecza hap ve suç geliri olduğu değerlendirilen 58 bin 395 lira ele geçirildi.

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