"Eskişehir'i TÜBİTAK Yayınları ile Buluşturuyoruz Projesi"nin imza töreni yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geleceğin teminatı olan gençlere yönelik tüm yatırımları büyük bir heyecan ve umutla yeşerttiklerini belirterek, "Bilimsel araştırmaları, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi destekleyerek Türkiye'yi küresel bir çekim merkezine dönüştürüyoruz." dedi.

Kacır, Milli İrade İlkokulu'nda düzenlenen Eskişehir'i TÜBİTAK Yayınları ile Buluşturuyoruz Projesi'nin imza töreninde yaptığı konuşmada, bilimi toplumla buluşturan bu çalışma kapsamında Eskişehir'de anaokulundan liseye kadar geniş bir yelpazede 395 okula on binlerce popüler bilim kitabı ve dergisini hediye etmenin heyecanını yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhuriyet'in ikinci asrında "Tam bağımsız ve müreffeh Türkiye" hedefine emin adımlarla ilerlediklerine dikkati çeken Kacır, ülkemizin en kıymetli hazinesi insan kaynağına yatırım yaparak ülkenin tarihine ve talihine yeni bir istikamet tayin ettiklerini anlattı.

Kacır, özgüven ve iddia sahibi, büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin yükselişine hep birlikte şahitlik ettiklerini dile getirerek, "Biliyoruz ki eğer gençlerimizi doğru yetkinliklerle buluşturursak, onlara hayallerinin peşinden gitme fırsatı sunarsak Türkiye Yüzyılı'nın mimarı gençlerimiz başarı hikayelerimize yeni sayfalar ekleyecek. Bu anlayışla, gençlerimizi bilim ve teknoloji kültürü ile buluşturacak ve onların bu alanda yeni çalışmalar yapmasını sağlayacak adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in 100. yılında millete İstanbul, Ankara ve İzmir'de üç TEKNOFEST armağan ederek 4,5 milyon ziyaretçinin katılımıyla Milli Teknoloji Hamlesi'nin coşkusunu yaşadıklarını vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:

"TEKNOFEST kuşağı 'yapamazsınız' diyenlere inat 'imkansız' denileni gerçeğe dönüştüren, hayallerine giden yolda alın ve akıl terini esirgemeyen, hiçbir engel tanımayan güçlü iradenin bayrak taşıyıcısıdır. Nuri Demirağların, Vecihi Hürkuşların, Şakir Zümrelerin, Nuri Killigillerin yarım kalan ideallerini yerine getirecek neslin gür sedasıdır. Merak eden, sorgulayan, araştıran, keşfeden, çözüm üreten bir gençliğin peşinde, tüm imkanlarımızı, gençlerimiz için seferber etmekten asla geri durmuyoruz. Beşeri sermayemizin güçlendirilmesi için kritik adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda 81 şehrimizin tümünde kurduğumuz 125 Dene Yap Teknoloji Atölyesinde 16 bin ortaokul ve lise öğrencimize geleceğin teknolojilerini şekillendirecek yenilikçi disiplinlerde 36 aylık ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz. Bilim söyleşileriyle, değerli bilim insanlarımızı öğrencilerimizle bir araya getirerek toplumumuzda bilime olan ilgiyi ve bilimsel okuryazarlığı pekiştiriyoruz. Araştırma ve proje yarışmaları, bilim olimpiyatları, bilim fuarları ve şenlikleri ile gençlerimizin bilimle iç içe büyümesini sağlayarak, onlara bilimin eğlenceli dünyasını keşfetme imkanı sunuyoruz."

- "Gençlerimize güveniyoruz"

Bakan Kacır, bilimin derin bir merak ve öğrenme arzusundan beslendiğine işaret ederek, TÜBİTAK'ın yayımladığı 1167 eserde 28 milyonu aşan baskı adedine ulaştıklarını bildirdi.

Basılı yayınların yanı sıra popüler bilimin dijital adresi "Bilim Genç" web sitesi ile her ay yaklaşık 400 bin kullanıcıya eriştiklerini ifade eden Kacır, "Gençlerimize güveniyoruz. Onların, Milli Teknoloji Hamlesi'nin insanlık için adalet ve merhamet ilkesi doğrultusunda, ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada hür ve egemen yaşamalarını temin edecek teknolojileri geliştirme tutkularını, insani değerleri ön planda tutma eğilimlerini yakından takip ve takdir ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik tüm yatırımlarımızı büyük bir heyecan ve umutla yeşertiyoruz. Bilimsel araştırmaları, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi destekleyerek Türkiye'yi küresel bir çekim merkezine dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Kacır, Eskişehir'i başta bilim ve teknoloji olmak üzere her alanda desteklemeye devam edeceklerini belirterek, kente sağlanan TÜBİTAK AR-GE desteklerine ilişkin bilgi verdi.

Medeniyetin "Oku. Yaradan Rabb'inin adıyla oku." emri üzerine bina edildiğini söyleyen Kacır, "Elbette, bu ilahi mesajın, özünde kainatın anlamlandırılması manası taşıdığına inanıyoruz. Fakat bununla birlikte kitapların bu mana yolculuğunda en kıymetli yol arkadaşlarımız olduğunun da bilincindeyiz. Kitaplarla kurduğumuz bağ güçlendikçe ve düşünceye olan bağlılığımızı sürdürdükçe ülkemizin ve insanlığın yararına olacak pek çok bilimsel ve teknolojik gelişmeyi hayata geçireceğimize inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, "Eskişehir'i TÜBİTAK Yayınları ile Buluşturuyoruz Projesi"ne destek veren diğer kurumlara da teşekkür etti.

- "Bunların hepsini bizim gençlerimiz yapıyor"

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da doğup büyüdüğü Eskişehir'de böyle bir projenin paydaşı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Mandal, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın himayelerinde birçok ilde bu çalışmaları gerçekleştireceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baktığımız zaman evet birçok zorluğumuz var. Bu zorluklar iklim değişikliğiyle beraber, yaşadığımız coğrafyanın zorluğuyla beraber ama bunların tümünün üstesinden gelebilmek için elimizdeki en önemli güç bilim ve teknoloji. Geçmişle karşılaştırdığımız zaman bilim ve teknoloji bir farkındalık aracıydı. Bugün ise artık var olmak için kendimiz için ülkemiz için insanlık için en önemli elimizdeki kuvvetli anahtar ve araç. Dolayısıyla bunun için de bilim ve teknolojiyi sadece söylemde değil, eylemde yapabilmek için de ihtiyacımız olan nitelikli insan kaynağı."

TÜBİTAK'ın 1963 yılından beri nitelikli insan kaynağı sürecine katkı vermeye çalıştığını anımsatan Mandal, "Özellikle de 2018 yılından itibaren bu süreçteki emeğimiz, katkımız özellikle TEKNOFEST ile görünür bir şekilde arttı. Sadece 2023 yılında 75 uluslararası madalya aldık. 10 kez dünyanın en önemli mühendislik yarışmasında ödül aldık. Bunların hepsini bizim gençlerimiz yapıyor." bilgisini paylaştı.

Törende, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit de katılımcılara hitap etti.

Konuşmaların ardından Vali Hüseyin Aksoy ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal tarafından projeyle ilgili protokol imzalandı.

Ayrıca Bakan Kacır, Eskişehirli sanayicilerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.