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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez, Seyitgazi'de evi doğal gaza kavuşan aileyi ziyaret etti

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Seyitgazi ilçesinde doğal gazın ulaştığı Mustafa Çetin'e ait evi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 19:44 Güncelleme: 26.02.2024 - 19:46
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez, Seyitgazi'de evi doğal gaza kavuşan aileyi ziyaret etti
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Seyitgazi ilçesinde doğal gazın ulaştığı Mustafa Çetin'e ait evi ziyaret etti.

        Aile fertleri tarafından karşılanan Dönmez, doğal gazın hayırlı olması temennisinde bulundu. Ev sahibi Çetin ve yakınları ile sohbet eden Dönmez, doğal gazlı ocakta demlenen çay eşliğinde ESGAZ Genel Müdürü Bülent Cantürk'ten çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Ziyaretin ardından Seyitgazi CNG İstasyonu'nu inceleyen Dönmez, ESGAZ yetkililerinin çalışmalarını dinledi.

        Dönmez, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 ay önce Eskişehir'in Günyüzü ve Han ilçelerini doğal gaza kavuşturduklarını, geriye sadece Seyitgazi ilçesinin kaldığını hatırlattı.

        Seyitgazililere o gün bir söz verdiklerini kaydeden Dönmez, "Dedik ki, '2023 yılının sonuna kadar inşallah doğal gazı Seyitgazi'ye getireceğiz' demiştik. Hamdolsun, Geçtiğimiz yılın sonu itibariyle doğal gazı, Seyitgazi'ye getirdik. Burada tabii ki emeği geçen arkadaşlarımıza, başka ESGAZ olmak üzere, yüklenici firmalarımıza, çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar gece gündüz çalışarak bizi mahcup etmediler." diye konuştu.

        İlçede doğal gazı ilk kullanan haneyi ziyaret ettiklerini ifade eden Dönmez, "Onların da duasını aldık. Tabii onların duasını almak, memnun etmek her türlü mutluluğun üzerinde bir hadise. Buna benzer Türkiye'de artık şu anda 800'ü aşkın ilçemiz doğal gaz kullanıyor. AK Parti iktidara geldiğinde 5 ilde 50 civarında ilçe doğal gaz kullanırken, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla vizyonuyla 'Batıda ne varsa Doğuda da o alacak' anlayışıyla 81 ilin tamamını geçtiğimiz dönemlerde doğal gazı götürmüştük." dedi.

        Eskişehir'de şehir merkezi olarak geçmişte doğal gaz kullanırken, dış ilçelerde o dönem doğal gaz olmadığını dile getiren Dönmez, "Artık bugün itibariyle ilçelerimizin tamamına doğal gaz geldi. Geçtiğimiz yıl Seyitgazi'yle birlikte götürdüğümüz 3 ilçe ilçede de mahallelerin, sokakların, caddelerin tamamlanmasıyla ilgili süreç de devam ediyor. İnşallah en kısa süre içerisinde artık Seyitgazi'de doğal gaz kullanmaya abone kalmayacak. Daha 1,5-2 ay geçmesine rağmen 33 evimiz şu anda doğal gaz kullanmaya başlamış durumda. Bir yandan da tabii vatandaşlarımız evlerine doğal gaza uyumlu hale getirmek zorunda biliyorsunuz. Tesisatlarını, projelerini onaylatacaklar, dönüşüm işleri başlayacak. O da hızlıca devam ediyor. Artık bu çağdaş temiz yakıttan Seyitgazi'de oturan vatandaşlarımız da istifade etmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Dönmez'e programda, MHP Seyitgazi Belediye Başkan adayı Erhan Erden, MHP İl Başkanı İsmail Candemir ve diğer ilgililer eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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