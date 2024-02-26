Sahte dekontla dolandıran sanıklara 375 yıla kadar hapis istemi ESKİŞEHİR'de internet siteleri üzerinden satılan ikinci el ürünleri aldıktan sonra sahte dekont gönderip dolandırıcılık yapan 1'i tutuklu, 11 sanık hakkında 15 yıl ile 375 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüphelilerin 25 kişiyi 700 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, internet üzerinden alınan ikinci el ürünlerin parası karşılığında sahte dekontlar gönderilerek dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine inceleme başlattı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçları Soruşturma Bürosu koordinatörlüğünde 25 mağdurun ifadesi alındı. Düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı. Şüphelilerin internet siteleri üzerinden satışa çıkarılan başta cep telefonu olmak üzere maddi değeri yüksek olan teknolojik ürünleri aldıkları, karşılığında ise banka hesaplarından parayı yatırdıklarını söyleyerek hazırladıkları sahte dekontları gönderdikleri tespit edildi. Yapılan incelemede şüphelilerin aynı yöntemle 25 kişiyi, yaklaşık 700 bin lira dolandırdığı belirlendi. 375 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, 'Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla 5 şüpheli hakkında 15 yıldan 375'er yıla kadar, 1 şüpheli hakkında 15 yıldan 45 yıla kadar, 5 şüpheli hakkında ise 15'er yıl hapis cezası talep edildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 14:09 Güncelleme: 26.02.2024 - 14:09 facebook

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