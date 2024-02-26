Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu Erzurumlularla bir araya geldi

        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Dadaşlar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 10:24 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu Erzurumlularla bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Dadaşlar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti.

        31 Mart yerel seçimleri öncesi vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden Hatipoğlu, Eskişehir Dadaşlar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği ziyareti esnasında ilgiyle karşılandı.

        Buluşmada vatandaşlara seslenen Hatipoğlu, Eskişehir'e fayda sağlayan her güzel işte imzaları olan dadaşlarla yeniden bir araya geldiklerini söyledi.

        Bu birlik ve beraberliğin bozulmamasını temenni eden Hatipoğlu, "Kentimize nasıl hizmet ederiz düşüncesiyle bir araya geliyoruz. Desteğiniz ve yoğun ilginiz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah el ele vererek, tüm vatandaşlarımızla birlikte, kimseyi ayrıştırmadan Eskişehir'imize hizmet edeceğiz." dedi.

        Hatipoğlu'na AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü de eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        Daha 9 yaşında... Amcasını öldürdü!
        Daha 9 yaşında... Amcasını öldürdü!
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        Anne ve 2 oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Anne ve 2 oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Adalet Bakanı Tunç'tan Eros açıklaması: Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur' diye beni aradı
        Adalet Bakanı Tunç'tan Eros açıklaması: Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur' diye beni aradı
        Ege ve Akdeniz'de sağanak alarmı!
        Ege ve Akdeniz'de sağanak alarmı!
        Doğuş'tan elektriğe hazırlık
        Doğuş'tan elektriğe hazırlık
        İşçi alacaklarında hak arama süresi
        İşçi alacaklarında hak arama süresi

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Yunus Emre Devlet Hastanesi "Anne Dostu" unvanı kazandı
        Yunus Emre Devlet Hastanesi "Anne Dostu" unvanı kazandı
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hatipoğlu'ndan su faturasına ind...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hatipoğlu'ndan su faturasına ind...
        Eskişehir'de iş nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı arkadaşını öldüren şüpheli t...
        Eskişehir'de iş nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı arkadaşını öldüren şüpheli t...
        Eskişehir'de bir kişi iş nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı arkadaşını silahla...
        Eskişehir'de bir kişi iş nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı arkadaşını silahla...
        Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurup öldürdü
        Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurup öldürdü