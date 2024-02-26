Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu Erzurumlularla bir araya geldi

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Dadaşlar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti.

31 Mart yerel seçimleri öncesi vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden Hatipoğlu, Eskişehir Dadaşlar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği ziyareti esnasında ilgiyle karşılandı.

Buluşmada vatandaşlara seslenen Hatipoğlu, Eskişehir'e fayda sağlayan her güzel işte imzaları olan dadaşlarla yeniden bir araya geldiklerini söyledi.

Bu birlik ve beraberliğin bozulmamasını temenni eden Hatipoğlu, "Kentimize nasıl hizmet ederiz düşüncesiyle bir araya geliyoruz. Desteğiniz ve yoğun ilginiz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah el ele vererek, tüm vatandaşlarımızla birlikte, kimseyi ayrıştırmadan Eskişehir'imize hizmet edeceğiz." dedi.

Hatipoğlu'na AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü de eşlik etti.