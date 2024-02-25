Eskişehir'de bir kişi iş nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı arkadaşını silahla öldürdü

Harman'ın cenazesi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, yapılan incelemelerde, 2 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

Harman'ın arkadaşı olan ve iş ilişkisi konusunda anlaşmazlık yaşadığı zanlı A.A.B. (22) ekiplerce gözaltına alındı.

Ekipler evde girdiklerinde Berkan Harman'ın (27) yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Polisin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'taki bir evden silah sesi geldiği yönündeki ihbar üzerine söz konusu adrese gitti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.