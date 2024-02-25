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        Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurup öldürdü

        ESKİŞEHİR'de A.A.B. (22), evde tartıştığı arkadaşı Berkan Harman'ı (27) tabancayla vurarak öldürdü. Olay, gece yarısı sıralarında barlar sokağının da bulunduğu Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Birlikte iş yeri açmak için plan yapan A.A.B. ile Berkan Harman arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.A.B., tabancayla 2 el ateş ederek Harman'ı vurdu. A.A.B.'nin evinden gelen silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Berkan Harman'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, şüpheli A.A.B. ise gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Berkan Harman'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. A.A.B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 15:15 Güncelleme: 25.02.2024 - 15:15
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        Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurup öldürdü
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        ESKİŞEHİR’de A.A.B. (22), evde tartıştığı arkadaşı Berkan Harman’ı (27) tabancayla vurarak öldürdü. Olay, gece yarısı sıralarında barlar sokağının da bulunduğu Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Birlikte iş yeri açmak için plan yapan A.A.B. ile Berkan Harman arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.A.B., tabancayla 2 el ateş ederek Harman’ı vurdu. A.A.B.’nin evinden gelen silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Berkan Harman’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, şüpheli A.A.B. ise gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Berkan Harman’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. A.A.B.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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