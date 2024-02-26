Eskişehir'de dolandırıcılık yapan sanıklar hakkında 375 yıla kadar hapis cezası istendi

Eskişehir'de, "Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan haklarında dava açılan sanıkların 15 yıldan 375 yıla kadar hapsi istendi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının, geçen yıl internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 1'i tutuklu 11 sanıkla ilgili soruşturması tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında 25 mağdurun ifadeleri doğrultusunda sanıkların, internet siteleri üzerinden satışa çıkarılan cep telefonu gibi maddi değeri yüksek olan teknolojik ürünleri aldıkları, karşılığında banka hesaplarından parayı yatırdıklarını söyleyerek hazırladıkları sahte dekontları mağdurlara gönderdiklerinin tespit edildiği yer aldı.

İddianamede, sanıkların aynı yöntemle 25 kişiyi yaklaşık 700 bin lira dolandırdığının belirlendiği belirtildi.

"Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 sanık hakkında 25'er kez 15 yıl, 1 sanık hakkında 3 kez 15 yıl, 5 sanık hakkında ise 15'er yıl hapis cezası talep edilen iddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.