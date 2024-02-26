Eskişehir'de asayiş

Eskişehir'de, polis ve jandarma ekiplerince bir haftada 8 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 19-26 Şubat tarihlerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde yapılan çalışmalarda, 31 olayda 41 şüpheliye işlem yapıldı.

8 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 33 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Şüphelilerden çeşitli miktarlarda esrar, uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu ve 500 lira suç geliri olarak değerlendirilen para ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından aynı tarihlerde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 olayda, 3 şüpheliye işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla, diğer ikisi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- Okul çevreleri ve servis araçları denetlendi

19- 26 Şubat tarihlerinde polis ve jandarma ekipleri okul çevrelerinde ve servislerinde denetimlerde bulundu.

Emniyet bölgesinde 66 okul servis aracı ve şoförü kontrol edildi. Kusurlu görülen 1 okul servis aracı ve şoförüne 540 lira para cezası uygulandı.

Jandarma bölgesinde ise 42 okul servis aracı kontrol edildi, herhangi bir kusur tespit edilmedi.

Denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.