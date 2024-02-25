Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hatipoğlu'ndan su faturasına indirim açıklaması

AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, seçimi kazanmaları halinde su faturalarının yüzde 40 oranında ucuzlayacağını bildirdi.

Hatipoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, temiz, ucuz ve kolay erişilebilir suyun herkesin hakkı olduğunu belirtti.

Açıklamada, su faturalarının yüzde 40 ucuzlayacağını vurgulayan Hatipoğlu, "Belediye halkın cebine düşman olamaz, olmayacak. 2 yıl içinde tertemiz ve lezzetli suya evinizdeki musluktan ulaşabileceksiniz. Yapılacak 4 milyar liralık yatırım ile inşa edilecek yeni nesil arıtma tesisi, 2060 yılına kadar su arzını güvenlik altına alacak." dedi.

Hatipoğlu, yeni nesil tesisin, bugün suyu içilmez kılan klor başta olmak üzere tonlarca kimyasaldan herkesi kurtaracağını kaydederek, "Son olarak yine bugün çağdışı, gülünç bir uygulama olan suyu kartla su matikten yükleme uygulamasına derhal son verilecek. Basit bir yazılım ile suyunuzu cep telefonunuzdan, bilgisayarınızdan saniyeler içinde oturduğunuz yerden yükleyebileceksiniz. Teknolojinin nimetlerinden yararlanmak yerine, hala ilkelliği savunan 'kısa mesaj' siyasetine Eskişehir'i artık teslim edemeyiz, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.