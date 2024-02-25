Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Eskişehir'de, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalleli ve esnafın bölgeye ilişkin beklentilerini dinleyen Hatipoğlu, projelerinin hazır olduğunu belirterek 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından şehrin tüm sorunlarını çözeceğini dile getirdi.

Vatandaşlar, ziyareti için Hatipoğlu'na teşekkür etti.

Hatipoğlu, daha sonra 2022'de yıkılan Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri'nin arazisinde incelemede bulundu.

Göreve geldiği takdirde mahalledeki kapalı pazar yeri problemini gidereceğini ifade eden Hatipoğlu, "Sadece bir pazar yeri değil, alt katı otopark, üst katı sosyal tesis ve düğün salonu olan bir pazar alanı inşa edeceğiz. Gösterdiğiniz teveccüh için hepinize teşekkür ediyorum. El ele tüm sorunları çözeceğimize söz veriyorum." dedi.