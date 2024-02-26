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        Eskişehir'de 19 yıl önce evde ölü bulunan çocuğun babası "cinayet" şüphesiyle tutuklandı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 19 yıl önce evinde asılı bulunan 9 yaşındaki Cansu Siler'in babası cinayet şüphesiyle tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 11:47 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:47
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        Eskişehir'de 19 yıl önce evde ölü bulunan çocuğun babası "cinayet" şüphesiyle tutuklandı
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        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 19 yıl önce evinde asılı bulunan 9 yaşındaki Cansu Siler'in babası cinayet şüphesiyle tutuklandı.

        Yukarı Kepen Mahallesi'nde yaşayan Cansu Siler, 2005 yılında evlerinde ölü bulundu. Tarladan eve geldiğinde kızını asılı halde bulduğunu iddia eden Mehmet Siler, 19 yıl sonra İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından tekrar tanık ifadelerine başvurularak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

        Kızını öldürdüğü ve intihar süsü verdiği şüphesiyle jandarma ekiplerince yakalanan Mehmet Siler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli baba, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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