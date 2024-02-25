Eskişehir'de iş nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı
Eskişehir'de iş nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.
Eskişehir'de iş nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.
Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'taki bir evde Berkan Harman'ın (27) silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan arkadaşı A.A.B'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek polis tarafından Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi. A.A.B, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Önceki gece Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'taki bir evden silah sesi geldiği yönündeki ihbar üzerine gittikleri evde Berkan Harman'ı yerde hareketsiz yatarken bulmuş, sağlık görevlileri Harman'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti.
Harman'ın arkadaşı olan ve iş ilişkisi konusunda anlaşmazlık yaşadıkları belirlenen A.A.B. ekiplerce gözaltına alınmıştı.
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