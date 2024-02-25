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        Eskişehir'de iş nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de iş nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 15:31 Güncelleme: 25.02.2024 - 15:31
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        Eskişehir'de iş nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'de iş nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'taki bir evde Berkan Harman'ın (27) silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan arkadaşı A.A.B'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek polis tarafından Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi. A.A.B, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Önceki gece Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'taki bir evden silah sesi geldiği yönündeki ihbar üzerine gittikleri evde Berkan Harman'ı yerde hareketsiz yatarken bulmuş, sağlık görevlileri Harman'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

        Harman'ın arkadaşı olan ve iş ilişkisi konusunda anlaşmazlık yaşadıkları belirlenen A.A.B. ekiplerce gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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