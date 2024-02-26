Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Alp, üniversiteli öğrencilerle buluştu

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Bir kafede öğrencilerle buluşan Alp, gençlerle buluşmanın aynı zamanda enerjileri ve hayalleriyle buluşmak anlamına geldiğini söyledi.

Gençlerin gözünden şehri ve Odunpazarı'nı görebilmenin, projeleri gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmelerinin kendileri için değerli ve önemli olduğunu kaydeden Alp, "Gençlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Sizlerin ihtiyaçları ve fikirleri benim için çok önemli. Şehrimizde 3 üniversite var ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Odunpazarı sınırları içerisinde. Öğrencilerimizin neredeyse yarısı Odunpazarı'nda yaşıyor. Siz gençlerin Odunpazarı'ndaki şehir yaşamınızı, eğitim hayatınızı, sosyal ve kültürel yaşamınızı geliştirmek için her türlü projeye destek vereceğime söz veriyorum." dedi.

Odunpazarı'nın belediyecilik anlamında gençlerin fikirleri, önerileri ile tazelenmeye ve yenilenmeye ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Alp, "Bunun için hep birlikte çok çalışacağız. Sizler geleceğiniz için derslerinize çalışacaksınız. Bende Eskişehir'e ve Odunpazarı'na katma değer yaratmak, sizlerin şehir deneyiminizi en üst düzeye çıkarmak için çok çalışacağım. Gençlerimizin gönlünü yapmak için elimden ne geliyorsa yapacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlerin istihdam ve dijital hizmetlerle ilgili sorularına yanıt veren Alp, şunları kaydetti:

"Belediyecilik hizmetlerini dijitalleştireceğiz ve ulaşılabilir hale getireceğiz. Mart ayının ilk haftasında projelerimizi Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Nebi Hatipoğlu açıklayacak. Gençlerimiz için çok güçlü ve güzel projelerimiz var. Gençlerin mezun olduktan sonra Eskişehir'e katma değer sağlaması için projelerimiz var. Siz gençlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Bu projelere desteklerinizi bekliyoruz."