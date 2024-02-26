Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Alp, üniversiteli öğrencilerle buluştu

        AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 11:04 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Alp, üniversiteli öğrencilerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.

        Bir kafede öğrencilerle buluşan Alp, gençlerle buluşmanın aynı zamanda enerjileri ve hayalleriyle buluşmak anlamına geldiğini söyledi.

        Gençlerin gözünden şehri ve Odunpazarı'nı görebilmenin, projeleri gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmelerinin kendileri için değerli ve önemli olduğunu kaydeden Alp, "Gençlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Sizlerin ihtiyaçları ve fikirleri benim için çok önemli. Şehrimizde 3 üniversite var ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Odunpazarı sınırları içerisinde. Öğrencilerimizin neredeyse yarısı Odunpazarı'nda yaşıyor. Siz gençlerin Odunpazarı'ndaki şehir yaşamınızı, eğitim hayatınızı, sosyal ve kültürel yaşamınızı geliştirmek için her türlü projeye destek vereceğime söz veriyorum." dedi.

        Odunpazarı'nın belediyecilik anlamında gençlerin fikirleri, önerileri ile tazelenmeye ve yenilenmeye ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Alp, "Bunun için hep birlikte çok çalışacağız. Sizler geleceğiniz için derslerinize çalışacaksınız. Bende Eskişehir'e ve Odunpazarı'na katma değer yaratmak, sizlerin şehir deneyiminizi en üst düzeye çıkarmak için çok çalışacağım. Gençlerimizin gönlünü yapmak için elimden ne geliyorsa yapacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

        Gençlerin istihdam ve dijital hizmetlerle ilgili sorularına yanıt veren Alp, şunları kaydetti:

        "Belediyecilik hizmetlerini dijitalleştireceğiz ve ulaşılabilir hale getireceğiz. Mart ayının ilk haftasında projelerimizi Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Nebi Hatipoğlu açıklayacak. Gençlerimiz için çok güçlü ve güzel projelerimiz var. Gençlerin mezun olduktan sonra Eskişehir'e katma değer sağlaması için projelerimiz var. Siz gençlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Bu projelere desteklerinizi bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Kira kavgasında önce duvarı kırıldı, sonra elektriği kesildi!
        Kira kavgasında önce duvarı kırıldı, sonra elektriği kesildi!
        Hamile kadını boğdu! Gizli duruşma istedi! Mağdur olmuş!
        Hamile kadını boğdu! Gizli duruşma istedi! Mağdur olmuş!
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Brezilya'da Bolsonaro'ya destek yürüyüşü
        Brezilya'da Bolsonaro'ya destek yürüyüşü
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        Ege ve Akdeniz'de sağanak alarmı!
        Ege ve Akdeniz'de sağanak alarmı!
        Bayilerden elektrik verecek
        Bayilerden elektrik verecek
        İşçi alacaklarında hak arama süresi
        İşçi alacaklarında hak arama süresi

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu Erzurumlularla bir ara...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu Erzurumlularla bir ara...
        Yunus Emre Devlet Hastanesi "Anne Dostu" unvanı kazandı
        Yunus Emre Devlet Hastanesi "Anne Dostu" unvanı kazandı
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hatipoğlu'ndan su faturasına ind...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hatipoğlu'ndan su faturasına ind...
        Eskişehir'de iş nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı arkadaşını öldüren şüpheli t...
        Eskişehir'de iş nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı arkadaşını öldüren şüpheli t...
        Eskişehir'de bir kişi iş nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı arkadaşını silahla...
        Eskişehir'de bir kişi iş nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı arkadaşını silahla...