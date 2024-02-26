19 yıl önce asılı bulunan Cansu'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı; baba tutuklandı ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde 19 yıl önce evde asılı bulunan ve intihar ettiği değerlendirilen Cansu Siler'in (9) ölümüyle ilgili babası Mehmet Siler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Siler, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Sivrihisar ilçesi Yukarıkepen Mahallesi'nde 2005 yılında Cansu Siler'in evde asılı cesedi bulundu. O dönem yapılan incelemelerde Siler'in intihar ettiği değerlendirildi. Eskişehir Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 19 yıl sonra dosyayı yeniden açıp, ailesi ve mahallelinin ifadesine başvurdu. Tarladan eve döndüğünde kızını asılı bulduğunu söyleyen Mehmet Siler, çelişkili ifadeler verince gözaltına alındı. Kızını öldürüp, intihar gibi göstermekle suçlanan Mehmet Siler, jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Siler, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 12:00 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:00 facebook

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