        "Vali-mülkiye başmüfettişi" görevine atanan Hüseyin Aksoy, Eskişehir'den uğurlandı

        Eskişehir'de, Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle "vali-mülkiye başmüfettişi" görevine atanan Vali Hüseyin Aksoy için veda programı düzenlendi.

        Giriş: 16.01.2026 - 16:17 Güncelleme: 16.01.2026 - 16:17
        "Vali-mülkiye başmüfettişi" görevine atanan Hüseyin Aksoy, Eskişehir'den uğurlandı
        Eskişehir'de, Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle "vali-mülkiye başmüfettişi" görevine atanan Vali Hüseyin Aksoy için veda programı düzenlendi.

        Valilik görevinde kesintisiz olarak 25. yılını tamamlayan Aksoy, program öncesinde makamında il protokolüyle bir araya geldi.


        Aksoy, daha sonra Valilik bahçesinde düzenlenen programda vatandaşlarla buluştu.

        Hüseyin Aksoy, burada yaptığı konuşmada, memuriyetinde 41. yılını tamamladığını belirterek, görev süresi boyunca kurumlar arası işbirliğine önem verdiklerini söyledi.

        Eskişehir'in ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmak için tüm kurumlarla birlikte çalıştıklarını ifade eden Aksoy, "Bu süreçte bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Görevimi, herkesi kucaklayan bir anlayışla sürdürmeye gayret ettim." dedi.

        Valilik kapısını herkese açık tuttuklarını dile getiren Aksoy, kentin ihtiyaç duyduğu her alanda ortak akılla hareket etmeye çalıştıklarını kaydetti.

        Program, Aksoy'un vatandaşlar ve protokol üyeleriyle helalleşmesinin ardından aracına uğurlanmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

