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        Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi 3 kişi tutuklandı

        Eskişehir'in Çifteler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 17:14 Güncelleme: 24.02.2024 - 17:17
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        Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi 3 kişi tutuklandı
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        Eskişehir'in Çifteler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekiplerce belirlenen şüphelilere yönelik aramalarda, 10 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram esrar, 154 adet sentetik hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgularının ardından hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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