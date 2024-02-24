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        Hatipoğlu: "Göreve geldiğimizde 2 yıl içinde musluk suyu içilebilir hale gelecek"

        AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, vatandaş ve esnafla buluşmayı sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 10:36 Güncelleme: 24.02.2024 - 10:44
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        Hatipoğlu: "Göreve geldiğimizde 2 yıl içinde musluk suyu içilebilir hale gelecek"
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        AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, vatandaş ve esnafla buluşmayı sürdürüyor.

        Hatipoğlu, AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ile Eskişehir Şehirler Arası Otobüs Terminali'ni ziyaret ederek, esnafın ihtiyaç ve beklentilerini dinledi.

        Her gün on binlerce insanın ailesine ve sevdiklerine kavuşmasını sağlayan terminal esnafıyla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hatipoğlu, "İnşallah 31 Mart'tan sonra tüm sevdiklerimizle güzel ve refah günler yaşayabilmemiz için özveriyle çalışarak, Eskişehir'imize hizmet edeceğim." dedi.

        Daha sonra Hatipoğlu, SS Eskişehir Halk Otobüsü Sahipleri Taşıma ve İşletme Kooperatifi Başkanları Ferhat Işıkel, Ahmet Cemali Tuna ve üyelerle buluştu.

        Karapınar Mahalle Muhtarı Mustafa Gazi Uzun'u ziyaret eden Hatipoğlu, mahalle hakkında bilgiler aldı.

        Eskişehir'de hizmet eşitsizliğinin AK Parti belediyeciliğinde ortadan kaldırılacağını, her vatandaşın eşit hizmete ulaşacağını belirten Hatipoğlu, "Eskişehir'de vatandaşlar hizmet göremediğinden yakınıyor. Herkesin bildiği gibi kentimizde 1-2 mahalle haricinde hizmet gören bölge yok. Yollar, altyapı ve çevre düzenlemeleri acınacak halde. Biz, talip olduğumuz göreve geldiğimizde 31 Mart'tan hemen sonra bu çalışmalara ivedilikle başlayıp, halkımızı layık olduğu hizmetlerle buluşturacağız." ifadesini kullandı.

        - "Değişim 31 Mart'ta gelecek"

        Nebi Hatipoğlu, Özkan Alp ile TOKİ sakinlerine gerçekleştirdiği ziyarette, "Mevcut belediye, hükümetimizin vatandaşımıza değer vererek inşa ettiği TOKİ'ye '1 çivi bile çakmam' diyerek, herhangi bir hizmet yapmadı." değerlendirmesinde bulundu.

        Karapınar sakinlerinin AK Parti belediyeciliğinde kaderine terk edilmeyeceğini, Vişnelik ve Batıkent gibi mahallelerle aynı hizmetleri alacağını ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

        "Hükümetimiz, bütün vatandaşlarımıza verdiği değerle buraya bu konutları yaptı ve sizlere sundu ancak konutlar yapıldıktan sonra bu bölgenin belediye tarafından yapılması gereken imar planlaması hala yapılmadı. Burası teslim edileli yıllar oldu ve hala mahremiyet bölgesi gibi duruyor. Burada bir dükkan yok, alışveriş yapılacak bir yer ve cami yok. Buranın camiye ihtiyacı var ayrıca insanların şehre kolay ulaşacağı bir hizmetin mutlaka olması lazım. İnşallah buradaki eksiklikleri tamamlamak bize nasip olacak çünkü bu mahallenin sorunları var. Eskişehir'in çehresinin ve hizmetsizlik anlayışının değişmesi için bir değişim olması lazım. Bu değişimin 31 Mart'ta geleceğine yürekten inanıyoruz. O günden itibaren vatandaşımız için çalışacağımıza söz veriyoruz."

        - "Uyarıyorum, vatandaşın sağlığıyla oynamayın"

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, Hak-İş Sendikası üyeleriyle bir araya geldiği etkinlikte, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünün vatandaşlara bir mesaj gönderdiğini hatırlattı.

        Nebi Hatipoğlu, şunları dile getirdi:

        "Mevcut belediye, halk sağlığıyla ilgili büyük bir sorun oluşturabilecek açıklamalar yapıyor. Gerek sosyal medya gerekse televizyon programlarında projelerimizin bir kısmını açıkladığımızı görüyorsunuz. Bu projelerimizden birisi de su sorunuydu ancak bugün enteresan bir olay oldu. Göreve geldiğimizde 2 yıl içinde gerekli yatırımları yaparak, musluk suyunun içilebilir hale geleceğini söyledik. Mevcut belediye bizim anlattığımız su projesini duyunca, hiçbir yatırım yapmadan herkese 'Su içilebilir' şeklinde mesaj attı. 'Madem içilebilir oluyordu, 25 yıldır neden yapmadınız da vatandaşı damacana suya mahkum ettiniz' diye sormazlar mı? Buradan uyarıyorum, vatandaşın sağlığıyla oynamayın."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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