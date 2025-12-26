Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekipleri tarafından asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 16:20 Güncelleme: 26.12.2025 - 16:22
        Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı
        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekipleri tarafından asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 40 ekip ve 90 personelin katılımıyla Eskibağlar ve Yenibağlar mahallelerinde geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, 453 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, 104 araç kontrol edildi.

        Yapılan denetimde, 1 kişinin üzerinde 34 sentetik uyuşturucu ecza hap ele geçirilirken, 1 kişinin de yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

