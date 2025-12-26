Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de AK Parti İl Başkanlığı Değerlendirme Toplantısı düzenlendi

        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından 2025 yılında yapılan çalışmaları değerlendirmek ve 2026 yılı vizyonunu paylaşmak amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 15:55 Güncelleme: 26.12.2025 - 15:55
        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, kentteki bir davet salonunda düzenlenen toplantıda, 2025 yılını kapatırken, 2026 yılında gerçekleştirilecek çalışmaların hazırlığının yapıldığını söyledi.

        Kapanış ve açılış dönemlerinin, hem kişisel hem de kurumsal muhasebe ve değerlendirmeler açısından önemli fırsat zamanları olduğunu belirten Dönmez, "Yaklaşık 3 haftadır Meclis'te yoğun bir maraton yaşadık. 2026 yılı bütçesini kabul etmiş olduk. Ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz. Orada da ifade edildiği gibi, AK Parti hükümetleri bu yıl 24'üncü bütçesini yapmıştır. Milletimize şükran borçluyuz. İnşallah 25'inci ve 26'ncı bütçeleri de hep birlikte yapacağız." diye konuştu.

        Dönmez, Türkiye'nin her yıl gelişerek yoluna devam ettiğini, enerjiden sanayiye, tarımdan sağlık tesislerine kadar birçok alanda, daha önce hayal edilemeyen pek çok projenin hayata geçirildiğini kaydetti.

        Nadir toprak elementlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dönmez, görevde oldukları dönemde Eskişehir'in Beylikova ilçesinde pilot tesisin açıldığını, söz konusu sahada 694 milyon tonluk kaynak bulunduğunu belirtti.

        Sahanın, Çin'den sonra en büyük nadir toprak elementleri sahası konumunda olduğuna işaret eden Dönmez, şunları ifade etti:

        "Beylikova'daki sahamızda kurulan pilot tesis, çıkarılan cevherin zenginleştirilmesi ve AR-GE çalışmalarının yürütülmesi amacıyla faaliyettedir. Şu anda cevher yaklaşık yüzde 90 oranında zenginleştirildi ancak teknolojide kullanılabilmesi için saflık oranının yüzde 99'un üzerine çıkarılması gerekiyor. Saha Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait. Nasıl ki bor madenleri ve türevleri Eti Maden tarafından üretilip işletiliyorsa, Beylikova'da kurulacak tesiste üretilecek ürünlerin her türlü tasarruf hakkı da Eti Maden'e yani ülkemize ait olacak. Hem Eskişehir hem de ülke ekonomisi açısından arzumuz, kısa süre içerisinde bölgede çalışmaların başlamasıdır."

        - "Daha çok çalışacağız, sahada olacağız, sorumluluk alacağız"

        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da 2025 yılı boyunca teşkilat olarak yoğun çalışma dönemi geçirdiklerini söyledi.

        Sahada, vatandaşlarla, sorumluluklarını yerine getirdiklerini dile getiren Gürcan, "2026 yılı Eskişehir için iddialı bir yıl olacaktır. Daha çok çalışacağız, daha çok sahada olacağız, daha fazla sorumluluk alacağız. Bu dava, dünkü gayretle yetinenlerin değil, her gün üzerine koyanların davasıdır." dedi.

        Gürcan, AK Parti'nin kardeşlik hukukuyla büyüyen bir hareket olduğunun altını çizdi.

        Eğitim yatırımları konusunda açıklamalarda bulunan Gürcan, genç nüfus arttıkça okul ihtiyacının da devam edeceğini, son 24 yılda eğitim alanında önemli mesafe katedildiğini belirtti.

        Gürcan, teşkilat olarak Eskişehir yatırımlarına yönelik yoğun çaba içinde olduklarını ifade ederek "Hükümetimizin Eskişehir yatırımlarına dönük ciddi çalışmalarımız oldu. İnşallah bu çabalarımız artarak devam edecek." diye konuştu.

        AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da Eskişehir'de 2025 yılının hizmet açısından dolu geçtiğinin altını çizerek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Eskişehir'e 24 yılda 380 milyar liranın üzerinde yatırım kazandırıldı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

        Albayrak, 2026 yılında daha fazla hizmet üretmeyi hedeflediklerini ifade etti.

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Yedek Üyesi Mürsel Çavdar, AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Hatice Kaya, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun ile AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen de birer konuşma yaptı.

        AK Parti İl Başkanlığının hazırladığı "AK Parti Seninle Eskişehir" şarkısı ile 2026 yılına özel tasarlanan logonun tanıtımının yapıldığı toplantıya, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma ile diğer ilgililer de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

