Eskişehir'de AK Parti İl Başkanlığı Değerlendirme Toplantısı düzenlendi

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından 2025 yılında yapılan çalışmaları değerlendirmek ve 2026 yılı vizyonunu paylaşmak amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, kentteki bir davet salonunda düzenlenen toplantıda, 2025 yılını kapatırken, 2026 yılında gerçekleştirilecek çalışmaların hazırlığının yapıldığını söyledi.

Kapanış ve açılış dönemlerinin, hem kişisel hem de kurumsal muhasebe ve değerlendirmeler açısından önemli fırsat zamanları olduğunu belirten Dönmez, "Yaklaşık 3 haftadır Meclis'te yoğun bir maraton yaşadık. 2026 yılı bütçesini kabul etmiş olduk. Ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz. Orada da ifade edildiği gibi, AK Parti hükümetleri bu yıl 24'üncü bütçesini yapmıştır. Milletimize şükran borçluyuz. İnşallah 25'inci ve 26'ncı bütçeleri de hep birlikte yapacağız." diye konuştu.

Dönmez, Türkiye'nin her yıl gelişerek yoluna devam ettiğini, enerjiden sanayiye, tarımdan sağlık tesislerine kadar birçok alanda, daha önce hayal edilemeyen pek çok projenin hayata geçirildiğini kaydetti.

Nadir toprak elementlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dönmez, görevde oldukları dönemde Eskişehir'in Beylikova ilçesinde pilot tesisin açıldığını, söz konusu sahada 694 milyon tonluk kaynak bulunduğunu belirtti. Sahanın, Çin'den sonra en büyük nadir toprak elementleri sahası konumunda olduğuna işaret eden Dönmez, şunları ifade etti: "Beylikova'daki sahamızda kurulan pilot tesis, çıkarılan cevherin zenginleştirilmesi ve AR-GE çalışmalarının yürütülmesi amacıyla faaliyettedir. Şu anda cevher yaklaşık yüzde 90 oranında zenginleştirildi ancak teknolojide kullanılabilmesi için saflık oranının yüzde 99'un üzerine çıkarılması gerekiyor. Saha Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait. Nasıl ki bor madenleri ve türevleri Eti Maden tarafından üretilip işletiliyorsa, Beylikova'da kurulacak tesiste üretilecek ürünlerin her türlü tasarruf hakkı da Eti Maden'e yani ülkemize ait olacak. Hem Eskişehir hem de ülke ekonomisi açısından arzumuz, kısa süre içerisinde bölgede çalışmaların başlamasıdır."

- "Daha çok çalışacağız, sahada olacağız, sorumluluk alacağız" TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da 2025 yılı boyunca teşkilat olarak yoğun çalışma dönemi geçirdiklerini söyledi. Sahada, vatandaşlarla, sorumluluklarını yerine getirdiklerini dile getiren Gürcan, "2026 yılı Eskişehir için iddialı bir yıl olacaktır. Daha çok çalışacağız, daha çok sahada olacağız, daha fazla sorumluluk alacağız. Bu dava, dünkü gayretle yetinenlerin değil, her gün üzerine koyanların davasıdır." dedi. Gürcan, AK Parti'nin kardeşlik hukukuyla büyüyen bir hareket olduğunun altını çizdi. Eğitim yatırımları konusunda açıklamalarda bulunan Gürcan, genç nüfus arttıkça okul ihtiyacının da devam edeceğini, son 24 yılda eğitim alanında önemli mesafe katedildiğini belirtti. Gürcan, teşkilat olarak Eskişehir yatırımlarına yönelik yoğun çaba içinde olduklarını ifade ederek "Hükümetimizin Eskişehir yatırımlarına dönük ciddi çalışmalarımız oldu. İnşallah bu çabalarımız artarak devam edecek." diye konuştu.