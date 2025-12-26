Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        AK Parti MKYK Üyesi Hatipoğlu'ndan Eskişehir Büyükşehir Belediyesine eleştiri

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine yönelik eleştiride bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 19:45 Güncelleme: 26.12.2025 - 19:45
        AK Parti MKYK Üyesi Hatipoğlu'ndan Eskişehir Büyükşehir Belediyesine eleştiri
        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine yönelik eleştiride bulundu.

        Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin Atatürk Bulvarı’nda uyguladığı ve kamuoyunda ciddi tepki çeken dubaları sonunda kaldırdığını kaydetti.

        Dubalar nedeniyle diğer caddelerde sıkıntı yaşayan vatandaşların ve esnafın mağdur olduğunu aktaran Hatipoğlu, şunları belirtti:

        "Şunu açıkça ifade etmek gerekir ki bunun bir hata olduğu, şehrin önde gelen isimleri başta olmak üzere herkes tarafından defalarca dile getirildi. Ancak 'çok demokratik' olduğunu iddia edip kimseyi dinlemeyen mevcut anlayış, ne yazık ki hatadan dönmeyi tüm kenti mağdur etmeden kabullenmiyor. Bisiklet yolu uygulamaları, dubalarla daraltılan caddeler, trafik alt geçidi konusundaki inat, nakitle sumatikten satılan su, plansız imar uygulamaları, liyakatsiz yöneticiler... Liste uzayıp gidiyor. Oysa çözüm ortada ve son derece basit. Gerçeklerle ve bilimle çatışmayı bırakmak. Ne yazık ki bu yaklaşım bir türlü hayata geçirilemiyor. Bakalım bu anlayış nereye kadar sürecek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

