Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, esnafı ziyaret etti

Eskişehir'de, AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Hamamyolu ve Asarcıklı caddelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Bölgedeki esnafın halini hatırını soran, vatandaşlarla da sohbet eden Alp, esnafın ilçedeki sorunlara ilişkin talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaf, görüşlerini dikkate aldığı için Alp'e teşekkür etti.

Özkan Alp de Hamamyolu ve Asarcıklı caddelerinin Odunpazarı'nın önemli ticaret merkezlerinden olduğunu belirterek, ilçeye dair projelerinin hazır olduğunu vurguladı.