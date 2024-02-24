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        Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, esnafı ziyaret etti

        Eskişehir'de, AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Hamamyolu ve Asarcıklı caddelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 15:15 Güncelleme: 24.02.2024 - 15:17
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        Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, esnafı ziyaret etti
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        Eskişehir'de, AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Hamamyolu ve Asarcıklı caddelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

        Bölgedeki esnafın halini hatırını soran, vatandaşlarla da sohbet eden Alp, esnafın ilçedeki sorunlara ilişkin talep ve önerilerini dinledi.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaf, görüşlerini dikkate aldığı için Alp'e teşekkür etti.

        Özkan Alp de Hamamyolu ve Asarcıklı caddelerinin Odunpazarı'nın önemli ticaret merkezlerinden olduğunu belirterek, ilçeye dair projelerinin hazır olduğunu vurguladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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