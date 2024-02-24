Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, sendika üyeleri ve iş insanlarıyla buluştu

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü ile Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanlığını ziyaret etti, vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinledi.

Hatipoğlu, Alp ve Yüzügüllü ile Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ramazan Kaya ve üyelerle buluştu.

Sendika üyelerine hitap eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildiğim günden beri sahalardayım. Gezdiğim yerlerde olumsuz manzaralar görüyorum. Özellikle şehrimizde belediyecilik hizmetlerinin verilmesi konusunda mahalleler arasında hem imar hem de hizmetler anlamında büyük haksızlıklar var. Bizler tabii ki şehrimizle gurur duyuyoruz ancak kentimizdeki sorunlar çok birikmiş. Şehrimize gelen insanlar burayı çok beğeniyor, gerçekten de çok güzel bölgelerimiz var ama kent merkezinin biraz dışında kalan Yeşiltepe ve Gündoğdu gibi birçok mahallede sorunlarımız var. Sorunlu olan kısım güzel alanlardan kat kat fazla durumdadır. Bu sorunların başında imar, çevre düzenlemesi ve altyapı gibi hizmetsizlikler göze çarpıyor. Biz bu sorunların yanı sıra trafik ve su problemlerini de çözeceğiz. Ne hikmetse bugün herkese çeşmeden su içilebilir diye mesaj gelmiş. Galiba bizim yönetim sihirli değnek değdirip içilebilir su yapmış. Buradan uyarıyorum, vatandaşın sağlığıyla oynamayın."

Eskişehir Demirspor Kulübü Tesisleri'ni gezerek kulüp başkanı Mehmet Ali Hünerliel'den faaliyetleri hakkında bilgiler alan Hatipoğlu, kendisine takdim edilen forma ve atkı için teşekkür etti.

Nebi Hatipoğlu, Kırım Tatarı iş insanları ile bir araya gelerek, yerel seçimler öncesi vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu.