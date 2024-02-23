Sivrihisarlı 101 yaşındaki Mehmet Acarlar son yolculuğuna uğurlandı
Çocukluğunda Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Ankara'nın Ulus semtindeki İkinci Meclis binasına girerken görüp konuşan 101 yaşındaki Mehmet Acarlar, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde vefat etti.
Çocukluğunda Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Ankara'nın Ulus semtindeki İkinci Meclis binasına girerken görüp konuşan 101 yaşındaki Mehmet Acarlar, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde vefat etti.
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