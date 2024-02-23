Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, Mahmudiye'de vatandaşlarla buluştu

AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Cumhur İttifakı paydaşlarıyla Mahmudiye ilçesinde seçim irtibat bürosunu açtı, Türkmenmecidiye ve İsmetpaşa mahallelerini ziyaret etti.

Mahmudiye ilçesine gelen Hatipoğlu, ilçe esnafını ziyaret edip, vatandaşların yerel yönetimlere olan beklentilerini dinledi.

AK Parti Mahmudiye Seçim İrtibat Bürosu açılışına katılan Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Mahmudiye, Osmanlı'dan beri at yetiştirme ve atçılık konusunda Türkiye'nin merkezlerinden biri ancak idman sahasında ciddi sıkıntımız var. İdman sahasındaki çalışmalara seçimden önce hızlıca başlayacağız. İdman sahasının çok daha verimli, çok daha güzel ve Mahmudiye'ye yaraşır bir şekilde olacağı konusunda çalışmalarımızı yaptık. Mahmudiye, istediği değeri bulamıyor. Bu değeri getirmek için çalışmalarımızı lazım. Bunu yaptığımız takdirde burası da Sivrihisar gibi turizm merkezi haline gelebilir. Burada konaklanabilecek küçük butik oteller olabilir. Biz, Murat Uçarer başkanımızla bunları planlıyoruz. Bana göre denenmişi denemek yanlış. Çünkü denenmiş, yapacağını yapmış bunun haricinde yapabileceği bir şey yok, potansiyeli bu demektir. Rakiplerimizin potansiyeli belli, bir şey yapmadıkları gibi sadece 'Yapamazlar, edemezler' diyorlar. Bizim potansiyelimizin ne kadar fazla olduğunu biliyorsunuz. İnşallah AK Parti belediyeciliğinde bunu tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Mahmudiye yeni dönemde Cumhur İttifakı ile bir reform yapacak."

- "Tüm sorunlarınızı AK Parti belediyeciliğiyle çözeceğiz"

Nebi Hatipoğlu, yapılan açılışın ardından Mahmudiye ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları ile buluştu. Muhtarlardan Mahmudiye mahalleleri hakkında bilgiler alan Hatipoğlu, vatandaşların yaşadığı sorunları dinledi.

Buluşmada muhtarlara seslenen Hatipoğlu, "İlçelerimiz mahallelerinde yaşadığınız sıkıntıları biliyoruz. Ulaşım, yol, çiftçilik ve hayvancılıkla ilgili başlıca sorunlarınızı çözmek için gerekli projeleri hazırlıyoruz. İnşallah gelecek dönemde tüm sorunlarınızı AK Parti belediyeciliğiyle çözeceğiz." dedi.

Hatipoğlu, Mahmudiye ziyareti çerçevesinde Türkiye Jokey Kulübü Mahmudiye Pansiyon Harası'nı da ziyaret etti.

Eski idman pistinde incelemelerde bulunan Hatipoğlu, bölge hakkında bilgiler aldı. Daha sonra Mahmudiye At Hastanesi’ni ziyaret eden Hatipoğlu, hastane yönetiminden yürütülen faaliyetleri dinledi.

Daha sonra Hatipoğlu, Mahmudiye Kaymakamı Semanur Kalkan'a makamında ziyarette bulundu.

- "Şehirdeki yol nasılsa köylerdeki yol da öyle olacak"

Hatipoğlu, yıllardır yerel yönetimlerden hizmet alamadıklarından şikayet eden Türkmenmecidiye ile İsmetpaşa mahallelerini ziyaret etti.

Vatandaşların yaşadığı sorunları dinleyen Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi özellikle kent merkezine uzak mahallelerde vatandaşı unutmuş durumda. Öncelikle köyden mahalleye dönen yerlerde yollar bozuk hatta yok denilecek durumda ve ulaşım yönünden çok büyük sorunlar yaşanıyor. Belediye, muhtarları kaldırım taşına sevindirir hale getirdi. Bir kamyon taş yollayıp yatırım yaptık diyorlar. Ben bunlara yatırım değil hizmet gözüyle bakıyorum. Altyapı problemi de hat safhada ama belediye maalesef ne hizmeti yapıyor ne yatırımı. Belediye başkanının görevi mazeret bulmak değil, yatırım yapmaktır. AK Parti belediyeciliğinde köylere, uzak mahallelere, hayvancılığa ve tarıma kent merkezindeki hizmetleri vereceğiz. Şehirdeki yol nasılsa köylerdeki yol da öyle olacak. Ayrıca spor ve sosyal tesisler inşa edip, yaşadığınız yerlerde kent merkezinde bulunan imkanlara sahip olacaksınız."