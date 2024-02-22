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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu kente ilişkin değerlendirmelerde bulundu

        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, kente ilişkin değerlendirmelerde bulunarak hayata geçirmeyi planladığı projelerinin bir kısmını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:35 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:35
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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu kente ilişkin değerlendirmelerde bulundu
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        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, kente ilişkin değerlendirmelerde bulunarak hayata geçirmeyi planladığı projelerinin bir kısmını açıkladı.

        Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, mart ayının ilk haftası vaatlerinin tamamını duyuracağını ifade etti.

        Henüz seçim kampanyasının tanıtımını gerçekleştirmediğini belirten Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "İnşallah mart ayının ilk haftası vaatlerimizin tamamını söyledikten sonra hemşehrilerimiz, bize gösterdikleri teveccühün daha fazlasını göstereceklerdir diye düşünüyorum. Seçimi önde kapatacağız, bu konuda çok iddialıyız. Yılmaz Büyükerşen 25 yıldır belediye başkanı olarak seçildi. Kendisine yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz, kendisi ilk olarak Demokratik Sol Partiden (DSP) seçildi. DSP, o zamanlarda iktidar ortağıydı. Hatta ikinci döneminde de DSP’den seçildi. İktidarla uyumlu belediye başkanı olduğu için ilk 2 döneminde çok çalıştı, güzel işler yaptı."

        Sonraki dönemlerde hükümet ve belediye arasında uyumsuzluk yaşandığını, partilerin farklı olmasından dolayı Eskişehir'in çok şey kaybettiğini vurgulayan Hatipoğlu, "Mesela, Eskişehir’de trafik sorunumuz var ve zamanında yapılan çevre yolu artık şehrin içinde gibi duruyor. Bizim, ulaşımda kent merkezini görmeden geçilebilecek Ankara ve Bursa istikametinde bir otoyol ihtiyacımız var. 'Kuzey çevre yolu' olarak biliniyor. Bununla ilgili rakibim hanımefendi, geçen hafta bir açıklama yaptı. ‘Kuzey, güney çevre yollarının yapılmaması, bu şehre büyük bir haksızlıktır. Sanıyorum ki çevre yolu olmayan tek şehir biziz. Bu şehre bu zulmü affetmiyorum' diyor." ifadesini kullandı.

        - "Vatandaşa çok hizmet ettiğinde belediyeyi benden alırlar"

        Hatipoğlu, şöyle devam etti:

        "Yani, ‘Hükümet olarak kuzey çevre yolunu niye yapmıyorsunuz? Ben sizi affetmiyorum’ diyor ama hükümetimiz 2008 yılında belediyeye ÇED raporu için başvurmuş ama belediyenin raporunun altında 'çevre yolu yapılmasın' diye olumsuz atılan imzanın altında kendi imzası var. Ünlüce, o zaman genel sekreterdi. Eskişehir’de CHP belediyelerinde ‘Ben bir şey yapayım, o güzel olsun. Mümkünse hükümet yatırım yapmasın çünkü vatandaşa hizmet ettiğinde belediyeyi benden alırlar’ gibi bir anlayış var. Zamanında şehir hastaneleri için ‘Ne gerek var? Öbür hastaneler var. Zaten şehrimize böyle bir şeye gerek yok’ deniyor ve gecikme yaşanması için her türlü engellemeler yapılıyor. Bütün yazışmalar burada mevcut."

        Hatipoğlu, ilde 150 bin konutun depreme dayanımı olmadığını, bu sebeple olası bir afette 45 bin kadar vatandaşın hayatını kaybedebileceğini belirtti.

        Büyükerşen'in vizyoner biri olduğunu aktaran Hatipoğlu, "Benim ‘dekor belediyeciliği’ olarak tanımladığım şekilde kente davet ettiği insanlara en güzel yerleri gösteriyor. Döndüğünüzde ‘Eskişehir neymiş?’ diyorsunuz ama ben size Eskişehir’in başka bir tarafını anlatayım, Eskişehir’de kentsel dönüşüm gerekiyor. Yaklaşık 150 bin konut depreme dayanıklı değil. 25 yılda sadece 24 dairede dönüşüm yapıldı. Rakibim de bu durumu bir kabul etti. ‘10 yıldır planlamasını yapıyoruz. Son noktaya geldik, önümüzdeki ay ihaleyi vereceğiz’ dedi. Eskişehir’den fay hattı geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Bir dairesi varsa bir daire daha alacak"

        Hatipoğlu, kentteki bazı mahallelerin yüksek risk taşıması sebebiyle "kentsel dönüşüm alanı" ilan edildiğini hatırlattı.

        Uzun yılladır bu mahallelerde kentsel dönüşüme başlanmadığının altını çizen Hatipoğlu, şunları bildirdi:

        "Biz, yatay mimari şeklinde 5 kata imar vereceğiz. Tarım alanlarını imara açmaya karşıyım. Binlerce konut yapılacak mahallelerim var, orayı imara açacağım. Vatandaşın cebinden 1 lira çıkmadan dönüştüreceğiz. Bir dairesi varsa bir daire daha alacak. Ayrıca yeni binalar alacak. Eskişehir’de 3 büyük kuruluşa saha araştırması yaptırdım. En büyük sorunlar kentsel dönüşüm, trafik ve su sorunları çıktı. Bunların yüzde 70’i belediyecilik hizmetinden kaynaklı. Trafiği rahatlatmamız için 15 katlı kavşak yapmamız lazım. 25 yıldır şehir içinde bir tane katlı kavşak yapılmadı. Bunları yaparken, tramvayı bazı bölümlerde yer altına alacağız."

        Hatipoğlu, vaatlerinin bir kısmına "yer altı suyu" gerekçe gösterilerek karşı çıkıldığına değindi.

        İstanbul'da deniz altında hayata geçirilen projeleri anımsatan Hatipoğlu, "Trafik master planı yaptık, 7 yılda masrafını amorti edecek. Büyük yatırımlarla trafiği düzelteceğiz. Su problemini de çözeceğiz. Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, belediyeye kaynak aktarıyor. Geçen yıl 80 küsur milyon lira kaynak aktarılmış. Birinci önceliği vatandaşa katkı sağlamak olan yerde belediyeye kaynak aktarıyorlar, belediyenin açığını yüksek su fiyatıyla kapatıyorlar. Suya yüzde 40 indirim yapacağız. Ayrıca su pahalı, kirli ve suyu alabilmek için su doldurma noktalarına gidiyorsun. Bunun çözümü için hızlı bir aplikasyon yapacağız. Onlar sadece ‘yapamazlar’ diyor. ‘Yarınlara inanın’ diyor. 10 yıldır çalışmamışsın, 5 yıldır bir çivi bile çakmamışsın, vatandaş neyine inansın?" değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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