Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e destek ziyareti

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, sosyal medyada yapılan paylaşımla hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e destek ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 14:21 Güncelleme: 08.02.2026 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e destek ziyareti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, sosyal medyada yapılan paylaşımla hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e destek ziyaretinde bulundu.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Albayrak, Mihalgazi ilçesinde Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile esnafı ziyaret etti.

        Albayrak, burada halkın değerlerine saldıran üstenci zihniyete karşı Başkan Güneş ile birlik mesajı verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, çirkin saldırının aslında milletin değerlerine yapıldığını bildirdi.

        Zeynep Güneş'e destek olmak ve yanında olduklarını bir kez daha ifade etmek adına Mihalgazi ilçesine geldiğini belirten Albayrak, şunları kaydetti:

        "Anadolu kültürünün simgesi olan şalvar ve geleneksel kıyafetlerimizi 'cahillik' olarak nitelendiren yaklaşımı bir kez daha kınıyorum. Mihalgazi'de 3 dönemdir hemşehrilerimizin oylarıyla rakiplerine fark atarak seçilen bir başkana kılık-kıyafet üzerinden saldırmak, bu milletin iradesine hakarettir. Bu tarz kenef ağızlı tipler bizim Anadolu irfanımızı yenemedi ve asla da yenemeyecek. Böyle had bilmezlere millet olarak en sert tepkiyi vermeliyiz ki bir daha asla bu tarz ifadelere yeltenemesinler."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        G.Saray'ın 11'i belli oldu!
        G.Saray'ın 11'i belli oldu!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz

        Benzer Haberler

        Başkan Zeynep Güneş'i İl Başkanı Albayrak ziyaret etti
        Başkan Zeynep Güneş'i İl Başkanı Albayrak ziyaret etti
        Başkan Zeynep Güneş'e hakaret eden İYİ Partili Korkmaz tutuklandı
        Başkan Zeynep Güneş'e hakaret eden İYİ Partili Korkmaz tutuklandı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e yönelik paylaşımla ilgili soruşturma; şü...
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e yönelik paylaşımla ilgili soruşturma; şü...
        Eskişehir'de motor kısmı yanan araç kullanılamaz hale geldi
        Eskişehir'de motor kısmı yanan araç kullanılamaz hale geldi
        GÜNCELLEME - Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e sosyal medyada...
        GÜNCELLEME - Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e sosyal medyada...
        Anadolu Üniversitesi ile AFSÜ arasında akademik iş birliği
        Anadolu Üniversitesi ile AFSÜ arasında akademik iş birliği