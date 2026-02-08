Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e sosyal medyadan hakaret eden kişi gözaltına alındı

        Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhinde sosyal medya hesabından halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle Erzurum'da bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 13:37 Güncelleme: 08.02.2026 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e sosyal medyadan hakaret eden kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhinde sosyal medya hesabından halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle Erzurum'da bir şüpheli gözaltına alındı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda "MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

        Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edildi.

        - Erzurum'da yakalandı

        Erzurum'da gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen zanlının adliyedeki işlemleri sürüyor.

        Şüphelinin sosyal medya hesabındaki paylaşımında Belediye Başkanı Güneş'e giyimi üzerinden hakarette bulunduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı

        Benzer Haberler

        Anadolu Üniversitesi ile AFSÜ arasında akademik iş birliği
        Anadolu Üniversitesi ile AFSÜ arasında akademik iş birliği
        GSF öğrencileri ISF Dijital Sanatlar Akademisi Animasyon Kampı'na katıldı
        GSF öğrencileri ISF Dijital Sanatlar Akademisi Animasyon Kampı'na katıldı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına tepk...
        Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına tepk...
        Anadolu Üniversitesi, Endonezya'da Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı'nda tem...
        Anadolu Üniversitesi, Endonezya'da Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı'nda tem...
        Eskişehir'de yağışlar devam ediyor
        Eskişehir'de yağışlar devam ediyor
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e yönelik paylaşımla ilgili soruşturma; şü...
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e yönelik paylaşımla ilgili soruşturma; şü...