Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına tepkiler

Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına birçok kesimden tepki gösterildi.



TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, yazılı açıklamasında Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e yönelik çirkin ve hadsiz ifadeleri en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.



Bir belediye başkanını kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden aşağılamaya çalışmanın ne ifade özgürlüğü ne de siyaset olmadığını kaydeden Dönmez, "Bu dil kadını küçümseyen, halkın iradesini yok sayan ve toplumu ayrıştıran bir nefret dilidir. Zeynep Başkan, Mihalgazi halkının sandıkta verdiği yetkiyle görev yapmaktadır. Kimin nasıl giyindiğiyle değil milletine nasıl hizmet ettiğiyle değerlendirilir. Kadını, emeği ve alın terini hor gören bu bakış açısı ne demokrasiyle ne de insanlıkla bağdaşır." ifadelerini kullandı.



Dönmez, kadınları aşağılayanların değil kadınlara alan açanların bu ülkeyi büyüttüğünün unutulmaması gerektiğine dikkati çekerek, "İnancından, kimliğinden ve duruşundan dolayı bir kadını hedef almak aslında kendi çaresizliğini ifşa etmektir. Zeynep Güneş Başkanımız yalnız değildir. Bu hadsizliğin karşısında millet iradesi, kadın onuru ve ahlaklı siyaset durmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



- "Başörtüsü emeğin ve inancın simgesidir"



Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ise Güneş'e yönelik çirkin, seviyesiz ve kadın onurunu hedef alan ifadeleri en güçlü şekilde kınadığını vurguladı.



İnancı, kimliği ve yaşam tarzı üzerinden bir kadını hedef almanın ne siyasetle ne de insanlıkla bağdaşmadığını belirten Gürcan, şunları kaydetti:





"Bu dil, eleştiri değil açık bir nefretin, tahammülsüzlüğün ve ahlaki çöküşün dışavurumudur. Şunu herkes bilsin, bu ülkede kadınlar tarlada da vardır, belediyede de vardır, devlette de vardır. Ve hiçbir kirli dil, hiçbir ucuz benzetme onların onurunu lekeleyemez. Başörtüsü bu topraklarda bir utanç değil izzetin, emeğin ve inancın simgesidir."



Gürcan, başörtüsü üzerinden bir kadını aşağılamaya çalışanların aslında bu milletin değerleriyle hesaplaştığını belirterek, şöyle devam etti:



"Asıl mesele bir kadının ne yaptığı değildir, başörtüsüne düşmanlığını siyaset sananların ne kadar ahlaksızlaştığıdır. Unutulmamalıdır ki hedef alınan sadece bir kişi değildir. Sayın Zeynep Güneş, Mihalgazi halkının hür iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanıdır. Ona yöneltilen bu çirkin ve aşağılayıcı ifadeler aynı zamanda onu sandıkta tercih eden Mihalgazili hemşehrilerimize, millet iradesine ve demokrasiye yapılmış açık bir saygısızlıktır. Sandığı, halkın kararını ve seçmenin onurunu hazmedemeyen bu zihniyet, milletle derdi olanların aynasıdır."



- "Bu ülkeyi sizin diliniz değil, sizin hor gördükleriniz ayakta tutuyor"



AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da Güneş üzerinden kadınlara, inançlara ve milletin değerlerine saldırmayı siyaset sanan zihniyetin asıl derdinin hizmet değil nefret ve aşağılama olduğunu bir kez daha açık ettiğini ifade etti.





Bir kadının başörtüsüyle, kıyafetiyle ve yaşam biçimiyle alay etmenin eleştiri değil, ahlaksızlık olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, "Siyaset değil karakter yoksunluğudur. Sizin rahatsız olduğunuz şey Zeynep Güneş değil milletin içinden çıkan, alnı açık, başı dik kadınlardır. Bu ülkeyi sizin diliniz değil, sizin hor gördükleriniz ayakta tutuyor. Bilin ki milletin değerlerine dil uzatan herkes, er ya da geç o dilin altında kalır." açıklamasında bulundu.



-" Zeynep başkanın yanındayız"



Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise Güneş'in maruz kaldığı ayrımcı ve seviyesiz ifadeleri kınadığı vurgulayarak, şunları kaydetti:





"Bizim siyasetlerden öte mücadelemiz kadınlar söz konusu olduğunda hoyratça ve saygısızca bilinçaltından yüzeye çıkan bu bakış açısıyladır. Kadınlara seçme ve seçilme hakkını kazandıran Cumhuriyetin bir neferi olarak, bir kadına kıyafeti üzerinden kirli bir dille saldırılmasını asla kabul etmiyorum. Bilinsin ki bu zihniyete inat, kadınlar hayatın her alanında var olmaya devam edecek. Zeynep başkanın yanındayız."



- "Bu milletin değerlerine hakaret etmektir"



AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise Güneş'e yönelik sosyal medya paylaşımına ilişkin Anadolu kadınının şalvarını ve geleneksel kıyafetini "cahillik" sanan üstenci zihniyetin aslında kendi cehaletini sergilediğini ifade etti.



Albayrak, "3 dönemden bu yana Mihalgazili hemşehrilerinin oylarıyla seçilmiş bir başkana kılık ve kıyafet üzerinden saldırmak, bu milletin değerlerine hakaret etmektir." ifadesini kullanarak, "Milletin iradesini ve kıyafetini hedef alan bu hadsiz dili kınıyoruz. Bu toprakların özüyle kavga edenler, her zaman kaybetmeye mahkumdur. Sizin kibriniz, bizim Anadolu irfanımızı yenemedi ve asla da yenemeyecek. Kenef ağızlı bu tiplere karşı Zeynep Güneş başkanımızın her daim yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.



- Bem-Bir-Sen Eskişehir Şube Başkanı Özsarı'dan tepki



Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Bem-Bir-Sen Eskişehir Şube Başkanı Fethullah Özsarı da Güneş'e yönelik sosyal medya üzerinden yapılan cinsiyetçi ve nefret dolu hakaret paylaşımını en güçlü şekilde kınadıklarını ifade etti.



Özsarı, halkın iradesiyle 3 dönemdir seçilen, milletvekilleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilçesinin sorunlarını her fırsatta ileten çalışkan bir kadın belediye başkanına iğrenç ifadelerle saldırmanın sadece bir kişiye değil kadın onuruna, inançlara, örf ve adetlere, başörtüsü ve geleneksel Anadolu kıyafetlerine, muhafazakar değerlere ve demokratik temsil iradesine yapılmış ağır bir saldırı olduğunu belirtti.



