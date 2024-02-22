Bakan Yardımcısı Yelkenci: 'Beceri örgüsü temelli' bir müfredat üzerinde çalışıyoruz MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci, yeni bir müfredat modeli çalışması içerisinde olduklarını belirterek, "Artık beceri örgüsü temelli bir müfredat olacak. Tek başına bir beceri seti veya beceri boyutu değil, birkaç beceri boyutunu bir arada işletecek bir müfredat geliyor" dedi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Eskişehir Öğretmen Akademileri Açılış Dersi' programına katıldı. Programda Yelkenci'nin yanı sıra Vali Yardımcısı Salih Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve akademisyenler de yer aldı. Ülkede eğitim ve ekonomi gibi alanlarda konunun uzmanı olmayan herkesin fikir beyan etmesinin bilgi kirliliğine sebebiyet verdiğini ifade eden Yelkenci, "Ben özellikle şunu ifade etmek istiyorum; biz neyin içinde olduğumuzu, neyi yaşadığımızı ve gelmekte olanın ne olduğunu önce tespit etmemiz gerekir. Bir kere eğitimde reformlar çağı geçmiştir. Artık süreğen reformlar çağı vardır. Yani hiç bitmeyecek reformlar çağı vardır. Çok değil 10 sene önce dijital teknolojiyi konuşuyorduk. Bugün yapay zeka teknolojisini konuşuyoruz. Dolayısıyla eğitimin, reform içerisinde olması gerekir. İşte bu anlamda esnek bir eğitim modeli, işte bunlardan bakanlığımızın yürüttüğü, 61 ilde uyguladığımız 'Harezmi Eğitim Modeli'dir. Böyle esnek bir yapıdır. Bir araç olarak 10 sene önce Harezmi Eğitim Modeli'nde kodlama ve robotik, bileşenlerden bir tanesiyken bugün yapay zeka bileşenlerden bir tanesi. Yani bu esnekliğe sahip modellerinizin olması gerekir" dedi. 'BECERİ ÖRGÜSÜ TEMELLİ MÜFREDAT ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ' Geçmiş dönemlerdeki müfredatlara nazaran farklı bir model üzerine çalıştıklarını belirten Bakan Yardımcısı Yelkenci, "Çalışmış olduğumuz müfredatta, talim terbiye süreçleri devam ediyor. Daha sonra askı süreçleri olacak. Müfredatta bunu çok güzel görebileceksiniz. Artık beceri örgüsü temelli, bilgi örgüsü temelli bir müfredattan eğitim fakültesi dekanlarımıza buradan ipuçları verelim. Beceri örgüsü, beceri temelli demiyorum dikkat ederseniz, beceri örgüsü temelli. Şimdi eskiden geçerli olan müfredat, kazanımlar üzerinden ve bir taksonomi, eskiden blok ders uygulaması temelli, işte 2005'den beri '5E Taksonomisi' üzerinden yapılandırılan bir süreçti. Paradigma tamamen değişiyor. Taksonomi yerine, kavramsal beceriler, alan becerileri ve bu becerileri destekleyen eğilimler var. Diğer tarafta programlar arası bileşenler olarak değerler, sosyal- duygusal beceriler ve okuryazarlık becerileri var. Bunların detaylarına girmiyorum zaten göreceksiniz. Eğitimciler bu söylediğimizi anlar. Tek başına bir beceri seti veya beceri boyutu değil, birkaç beceri boyutunu bir arada işletecek bir müfredat geliyor" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.02.2024 - 19:05 Güncelleme: 22.02.2024 - 19:05 facebook

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