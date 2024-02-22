Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Bakan Yardımcısı Yelkenci: 'Beceri örgüsü temelli' bir müfredat üzerinde çalışıyoruz

        MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci, yeni bir müfredat modeli çalışması içerisinde olduklarını belirterek, "Artık beceri örgüsü temelli bir müfredat olacak. Tek başına bir beceri seti veya beceri boyutu değil, birkaç beceri boyutunu bir arada işletecek bir müfredat geliyor" dedi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Eskişehir Öğretmen Akademileri Açılış Dersi' programına katıldı. Programda Yelkenci'nin yanı sıra Vali Yardımcısı Salih Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve akademisyenler de yer aldı. Ülkede eğitim ve ekonomi gibi alanlarda konunun uzmanı olmayan herkesin fikir beyan etmesinin bilgi kirliliğine sebebiyet verdiğini ifade eden Yelkenci, "Ben özellikle şunu ifade etmek istiyorum; biz neyin içinde olduğumuzu, neyi yaşadığımızı ve gelmekte olanın ne olduğunu önce tespit etmemiz gerekir. Bir kere eğitimde reformlar çağı geçmiştir. Artık süreğen reformlar çağı vardır. Yani hiç bitmeyecek reformlar çağı vardır. Çok değil 10 sene önce dijital teknolojiyi konuşuyorduk. Bugün yapay zeka teknolojisini konuşuyoruz. Dolayısıyla eğitimin, reform içerisinde olması gerekir. İşte bu anlamda esnek bir eğitim modeli, işte bunlardan bakanlığımızın yürüttüğü, 61 ilde uyguladığımız 'Harezmi Eğitim Modeli'dir. Böyle esnek bir yapıdır. Bir araç olarak 10 sene önce Harezmi Eğitim Modeli'nde kodlama ve robotik, bileşenlerden bir tanesiyken bugün yapay zeka bileşenlerden bir tanesi. Yani bu esnekliğe sahip modellerinizin olması gerekir" dedi. 'BECERİ ÖRGÜSÜ TEMELLİ MÜFREDAT ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ' Geçmiş dönemlerdeki müfredatlara nazaran farklı bir model üzerine çalıştıklarını belirten Bakan Yardımcısı Yelkenci, "Çalışmış olduğumuz müfredatta, talim terbiye süreçleri devam ediyor. Daha sonra askı süreçleri olacak. Müfredatta bunu çok güzel görebileceksiniz. Artık beceri örgüsü temelli, bilgi örgüsü temelli bir müfredattan eğitim fakültesi dekanlarımıza buradan ipuçları verelim. Beceri örgüsü, beceri temelli demiyorum dikkat ederseniz, beceri örgüsü temelli. Şimdi eskiden geçerli olan müfredat, kazanımlar üzerinden ve bir taksonomi, eskiden blok ders uygulaması temelli, işte 2005'den beri '5E Taksonomisi' üzerinden yapılandırılan bir süreçti. Paradigma tamamen değişiyor. Taksonomi yerine, kavramsal beceriler, alan becerileri ve bu becerileri destekleyen eğilimler var. Diğer tarafta programlar arası bileşenler olarak değerler, sosyal- duygusal beceriler ve okuryazarlık becerileri var. Bunların detaylarına girmiyorum zaten göreceksiniz. Eğitimciler bu söylediğimizi anlar. Tek başına bir beceri seti veya beceri boyutu değil, birkaç beceri boyutunu bir arada işletecek bir müfredat geliyor" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 19:05 Güncelleme: 22.02.2024 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yardımcısı Yelkenci: 'Beceri örgüsü temelli' bir müfredat üzerinde çalışıyoruz
        ABONE OL
        ABONE OL

        MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci, yeni bir müfredat modeli çalışması içerisinde olduklarını belirterek, "Artık beceri örgüsü temelli bir müfredat olacak. Tek başına bir beceri seti veya beceri boyutu değil, birkaç beceri boyutunu bir arada işletecek bir müfredat geliyor" dedi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Eskişehir Öğretmen Akademileri Açılış Dersi' programına katıldı. Programda Yelkenci'nin yanı sıra Vali Yardımcısı Salih Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve akademisyenler de yer aldı. Ülkede eğitim ve ekonomi gibi alanlarda konunun uzmanı olmayan herkesin fikir beyan etmesinin bilgi kirliliğine sebebiyet verdiğini ifade eden Yelkenci, "Ben özellikle şunu ifade etmek istiyorum; biz neyin içinde olduğumuzu, neyi yaşadığımızı ve gelmekte olanın ne olduğunu önce tespit etmemiz gerekir. Bir kere eğitimde reformlar çağı geçmiştir. Artık süreğen reformlar çağı vardır. Yani hiç bitmeyecek reformlar çağı vardır. Çok değil 10 sene önce dijital teknolojiyi konuşuyorduk. Bugün yapay zeka teknolojisini konuşuyoruz. Dolayısıyla eğitimin, reform içerisinde olması gerekir. İşte bu anlamda esnek bir eğitim modeli, işte bunlardan bakanlığımızın yürüttüğü, 61 ilde uyguladığımız 'Harezmi Eğitim Modeli'dir. Böyle esnek bir yapıdır. Bir araç olarak 10 sene önce Harezmi Eğitim Modeli'nde kodlama ve robotik, bileşenlerden bir tanesiyken bugün yapay zeka bileşenlerden bir tanesi. Yani bu esnekliğe sahip modellerinizin olması gerekir" dedi. 'BECERİ ÖRGÜSÜ TEMELLİ MÜFREDAT ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ' Geçmiş dönemlerdeki müfredatlara nazaran farklı bir model üzerine çalıştıklarını belirten Bakan Yardımcısı Yelkenci, "Çalışmış olduğumuz müfredatta, talim terbiye süreçleri devam ediyor. Daha sonra askı süreçleri olacak. Müfredatta bunu çok güzel görebileceksiniz. Artık beceri örgüsü temelli, bilgi örgüsü temelli bir müfredattan eğitim fakültesi dekanlarımıza buradan ipuçları verelim. Beceri örgüsü, beceri temelli demiyorum dikkat ederseniz, beceri örgüsü temelli. Şimdi eskiden geçerli olan müfredat, kazanımlar üzerinden ve bir taksonomi, eskiden blok ders uygulaması temelli, işte 2005'den beri '5E Taksonomisi' üzerinden yapılandırılan bir süreçti. Paradigma tamamen değişiyor. Taksonomi yerine, kavramsal beceriler, alan becerileri ve bu becerileri destekleyen eğilimler var. Diğer tarafta programlar arası bileşenler olarak değerler, sosyal- duygusal beceriler ve okuryazarlık becerileri var. Bunların detaylarına girmiyorum zaten göreceksiniz. Eğitimciler bu söylediğimizi anlar. Tek başına bir beceri seti veya beceri boyutu değil, birkaç beceri boyutunu bir arada işletecek bir müfredat geliyor" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        Marmara'da sıcaklık 20 dereceyi aşacak
        Marmara'da sıcaklık 20 dereceyi aşacak
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Bağırsak kanserinin diğer organlara yayılmasına yol açan protein tespit edildi
        Bağırsak kanserinin diğer organlara yayılmasına yol açan protein tespit edildi
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        6 Şubat'la ilgili ilk karar çıktı! 34 kişi can vermişti! İşte ilk ceza!
        6 Şubat'la ilgili ilk karar çıktı! 34 kişi can vermişti! İşte ilk ceza!
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! Feci darp!
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! Feci darp!
        İzmir'deki scooter kazasında sürücü serbest
        İzmir'deki scooter kazasında sürücü serbest
        Riskler ortadan kalktı
        Riskler ortadan kalktı
        Kakao fiyatlarında tarihi zirve
        Kakao fiyatlarında tarihi zirve
        "İnşallah bu defa ara vermeden bitirecek"
        "İnşallah bu defa ara vermeden bitirecek"
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada! Hastalığa yakalanan kadınların yüzde 16’sı hiç sigara içmemiş
        Kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada! Hastalığa yakalanan kadınların yüzde 16’sı hiç sigara içmemiş
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!

        Benzer Haberler

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, "Eskişehir Öğretmen Akademileri Açı...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, "Eskişehir Öğretmen Akademileri Açı...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu kente ilişkin değerlen...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu kente ilişkin değerlen...
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de bir gencin bıçakla öldürülmesine ilişkin baba oğulun tutuklu y...
        Eskişehir'de bir gencin bıçakla öldürülmesine ilişkin baba oğulun tutuklu y...
        Eskişehir'de uyuşturucu ticareti şüphelisi 3 kişi tutuklandı
        Eskişehir'de uyuşturucu ticareti şüphelisi 3 kişi tutuklandı
        Eskişehir'den kısa kısa
        Eskişehir'den kısa kısa