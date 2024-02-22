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        Eskişehir'de bir gencin bıçakla öldürülmesine ilişkin baba oğulun tutuklu yargılandığı davada tanıklar dinlendi

        Eskişehir'de yaklaşık 8 ay önce bir gencin kavgada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin baba ile oğlunun tutuklu yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 10:49 Güncelleme: 22.02.2024 - 10:49
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        Eskişehir'de bir gencin bıçakla öldürülmesine ilişkin baba oğulun tutuklu yargılandığı davada tanıklar dinlendi
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        Eskişehir'de yaklaşık 8 ay önce bir gencin kavgada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin baba ile oğlunun tutuklu yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

        3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emir Efe A. (19) ve babası Erol A. (54) ile maktul Suat Akarsu'nun (24) yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Tanık Elmas A. duruşmadaki beyanında, sanıklarla aynı sitede oturduğunu, olay gecesi bağrışma sesleri duyduğunu söyledi.

        Cama yaklaşıp baktığında yerde yaralı birinin olduğunu kaydeden Elmas A, "Erol beyin eşi yerdeki yaralıya tampon yapıyor, yardım ediyordu. Benim eşim, 'araba lazımsa getireyim hastaneye götürelim' diye bağırdı. Necla ve eşi Erol vardı. Erol abi arabasını getirdi ve hastaneye götürdüler." diye konuştu.

        Sanık Erol A. ise 8 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Saldırıya uğrayan benim. Suç işlemedim." dedi.

        Sanık Emir Efe A. da uzun süredir tutuklu olduğunu dile getirerek tahliyesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, incelemeye alınan dijital materyallerin raporunun emniyet müdürlüğünden beklenmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Nisan'a erteledi.

        - Olay

        Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde 12 Haziran'da Suat Akarsu ile Emir Efe A. arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi sonucu Akarsu, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanmıştı. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akarsu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Polis, Emir Efe A. ile babası Erol A'yı gözaltına almıştı. Baba ve oğlu, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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