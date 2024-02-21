Eskişehir'de uyuşturucu ticareti şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarının yakalanması amacıyla 19-20 Şubat'ta il genelinde çalışma yürütüldü.
Çalışmalarda, 31 gram sentetik uyuşturucu ve 14,5 gram esrar ile 22 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.
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