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        Eskişehir'de uyuşturucu ticareti şüphelisi 3 kişi tutuklandı

        Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 16:35 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:57
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        Eskişehir'de uyuşturucu ticareti şüphelisi 3 kişi tutuklandı
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        Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarının yakalanması amacıyla 19-20 Şubat'ta il genelinde çalışma yürütüldü.

        Çalışmalarda, 31 gram sentetik uyuşturucu ve 14,5 gram esrar ile 22 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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