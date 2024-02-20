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        Eskişehir'de çöpte ölü bulunan bebek, kimsesizler mezarlığında toprağa verildi

        ESKİŞEHİR şehir çöplüğündeki atık ayrıştırma tesisinde cansız bedeni bulunan yeni doğmuş bebeğin cenazesi, asri mezarlıktaki kimsesiz çocuklar bölümünde toprağa verildi. Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'ndeki şehir çöplüğündeki atık ayrıştırma tesisinde görev yapan çalışanlar, 27 Ocak'ta bant üzerinde yeni doğmuş bir kız bebeği ölü buldu. Çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayıklama bandı üzerindeki bebeğin cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından morgda yasal olarak 15 gün bekletilen bebeğin cenazesi, herhangi bir yakınının başvurmaması üzerine asri mezarlıktaki kimsesiz çocuklar bölümünde toprağa verildi. Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince bebeğin ailesi aranırken; kesin ölüm nedeni otopsi raporu ile netlik kazanacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 15:40 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:45
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        Eskişehir'de çöpte ölü bulunan bebek, kimsesizler mezarlığında toprağa verildi
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        ESKİŞEHİR şehir çöplüğündeki atık ayrıştırma tesisinde cansız bedeni bulunan yeni doğmuş bebeğin cenazesi, asri mezarlıktaki kimsesiz çocuklar bölümünde toprağa verildi. Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'ndeki şehir çöplüğündeki atık ayrıştırma tesisinde görev yapan çalışanlar, 27 Ocak'ta bant üzerinde yeni doğmuş bir kız bebeği ölü buldu. Çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayıklama bandı üzerindeki bebeğin cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından morgda yasal olarak 15 gün bekletilen bebeğin cenazesi, herhangi bir yakınının başvurmaması üzerine asri mezarlıktaki kimsesiz çocuklar bölümünde toprağa verildi. Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince bebeğin ailesi aranırken; kesin ölüm nedeni otopsi raporu ile netlik kazanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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